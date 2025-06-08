Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) sona yaklaştık. Bu sezon yabancı kuralı değişti. 4+3 diye bir nevi şapkadan tavşan çıktı. Yani sonuçta sahaya çıkan yabancı sayısı 7 oldu. 5 de Türk etti mi size 12. İstatistiklerden gördüğümüz kadarıyla ilk kez BSL’de oynayan yabancı sayısı bizim çocuklardan fazla oldu. Lig bitiyor, takımlar 2025-26 sezonuna hazırlıklarına başladı. Yabancı sayısı ne olacak? Aynı mı kalacak, yoksa bu tutmadı diye başka orijinal bir kural mı gelecek?

Yabancı oyuncu cenneti olduk. Siz bakmayın en az 1 Türk oyuncu sahada olacak kuralına. Zaten maddi imkânları olan kulüpler bunu devşirme oyuncuyla çözüyor. Yeterli elit yerli oyuncu yetiştiremediğimiz için kulüpler işin kolayına kaçarak bu kuralı desteklemişlerdi. Ama olan basketbola oluyor. Benim önerim kademeli olarak yabancı sayısının azalması. Asıl sorun altyapıda. İzleyenlerden dinlediğim kadarıyla altyapı Türkiye şampiyonalarının seviyesi yerlerde. Öncelikle altyapı antrenörlerinin maddi sorunlarını çözmemiz gerekiyor. Çoğu asgari ücretle çalışan bu emekçiler ne yapsın? Mecburen özel dersler vermek zorunda kalıyorlar.

Altyapıda son yıllarda Fransa Avrupa’yı domine etti. Benim de üye olduğum antrenörler sendikası son yayınladığı bültende altyapı antrenörlerinin asgari aylık kurallarını yeniledi. En düşük antrenör maaşı 1400 Avro net. 2026’da ise bu rakam 1500 Avro olacak. Bu finansal tablo. İşin bir de eğitim kısmı var. Katılımın mecburi olduğu ve çok cüzi bir bedelle çeşitli seminerler veriliyor, bir nevi vize sınavı. Hatta bazıları ücretsiz. Antrenörler sendikasının en son projesi ise genel menajerlik stajı. Büyük olasılıkla bu diploması olmayan genel menajerlik yapamayacak. Müfredatta yok yok. Kulüplerin bütçelerinin ancak 3’te birinin A takım oyuncu ücretlerini oluşturdukları bir sistemde genel menajerlik pozisyonun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Yalnız transfer yapmaya değil, finans ve denk bütçe yapmaya önem verme zamanı geldi.

Niye Avrupa’yı domine ediyorlar acaba? Biz ise tırnak makasının çakısıyla uçağı düşürmeye çalışıyoruz! Fransa’dan son bir örnek A takım düzeyinden vereyim. Sezon başladı, hedefler büyük fakat mayonez tutmadı. Antrenör değişikliği yapıldı. Sezon yeni antrenörle bitti. Yönetim antrenörden memnun. Eğer kontrat yenilenirse bu süre 2 yıldan az olamaz kuralı var. Son dönemde basketbolda çok geride kaldık. Hiçbir şey yapamıyorsanız yapay zekâya sorun bari!