Yeri dolmayacak öncüler

01 Ocak 2023 Pazar

Yılın son haftası adeta bir karabasan oldu, ne yazık... Aramızdan ayrılanlar arasına çok değerli spor insanları katıldı. Pele, ona yetişememiş genç kuşaklar için bir masal kahramanı, bizler için dünya futbolunun ilk kralıydı. “İlk” diyorum çünkü görsel medyanın gelişip yaygınlaşmasıyla, Pele’nin yetenekleri önce sinema, sonra da televizyon ekranları aracılığıyla dünyanın her köşesinde milyonlara ulaştı. Onun yolundan giden büyük yıldızlar, mesela Cruyff ile Maradona, bugünlerde Messi ve Ronaldo, hep onunla kıyaslandılar ister istemez... Pele’nin ölümü, onun için üç gün yas ilan eden ülkesi Brezilya’nın yanı sıra tüm dünyada sporseverleri derinden etkileyen bir kayıp oldu.

Aynı gün, biz de çok önemli iki sporcuyu yitirdik. Voleybolumuzun efsane isimlerinden Dünya Baltacıoğlu aniden ve çok erken göçtü gitti. Bence adı gibi bir dünya değeriydi. Ülkemize voleybolu sevdiren öncülerdendi. İtalya gibi devlerin mücadele ettiği bir ligde oynamış ve uluslararası alanda isim yapmış olmasına karşın mütevazılığını her zaman koruyan, sevecen ve güleryüzlü bir insandı. Onu her zaman pozitif duruşuyla hatırlayacağız.

Diğer bir kaybımız, atletizmin duayen yorumcusu Nejat Kök oldu. Hayatı boyunca spor ile bilimi birleştirmeye çalışmış, akademisyen kimliğiyle gençlere atletizmi sevdirmek için uğraşmıştı. Bilginin ancak paylaşıldığı zaman çoğalacağı ilkesinden yola çıkan, üst düzey birikimiyle dünyayı ayağımıza getiren bir insandı. Ekrandaki atletizm yayınlarının vazgeçilmeziydi.

Kayıplarla derinden sarsılırken, üzüntümü ikiye katlayan bir şey daha oldu. Medyayı takip ederken, bilen bilmeyen, izleyen izlemeyen herkesin sürekli Pele’den söz ettiğini gördüm. Kabul, o tartışmasız bir dünya yıldızıydı ve öne çıktı ama niçin aynı hassasiyet bizim değerlerimiz için gösterilmiyor? Sevgili Dünya için, Nejat Kök için iki satır altyazı geçmek, onları en doğru sözcüklerle anacak, anlatacak birilerini bulmak çok mu zordu? Sayısız imkânsızlık içinde, zor koşullarda bu topraklardan fışkırmış ve kendini dünyaya kabul ettirmiş insanlarımıza sahip çıkmayı, onları gençlere örnek göstermeyi ne zaman becerebileceğiz? Yerleri doldurulamayacak öncülerdi onlar... Dünya’lar, Nejat’lar kolay yetişmiyor. Işıklar içinde uyusunlar.

