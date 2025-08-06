Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sabah mutlu uyanmak
Evin İlyasoğlu
Son Köşe Yazıları

Sabah mutlu uyanmak

06.08.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

İnsan ne zaman mutlu uyanır? Diyeceksiniz ki aklında hiçbir takıntı yoksa, gece iyi uyumuşsa, sabaha karşı gördüğünüz rüyalar (insan sabaha karşı rüya görürmüş) size keyif verdiyse şimdi uyanırken belki ıslık çalmak ve de aklınıza takılmış bir ezgiyi mırıldanmak istersiniz. Ne gazete okumak ne haberleri dinlemek ne kapı komşunuzun “Haberin yok mu, dün gene Meclis’te neler olmuş” gibi cümlelerini duymak istersiniz. Şimdi ıslıkla çaldığınız bir ezgiye odaklanmışınızdır. Herkesin iç dünyasında zaman zaman aklına takılan bir ezgi vardır. Tonu tam tutmasa da kime ne, konser vermiyorsunuz ya! Mutlaka öneririm denemenizi. Yoksa gün boyu gazeteden veya televizyondan alacağınız haberler, içinizi karartmak için hazırdır: Sönmek bilmeyen orman yangınları, sınırımızdaki savaşlar, açlık, susuzluk yaşayan insanlar.

Şu sıralarda kendi iç dünyama kapandım, yeni bir kitap yazıyorum. Sonuna geldim sayılır. Yine bir biyografi. Bu kez kahramanım hem bir besteci hem çok bilge bir hoca hem de rengârenk bir iç dünyasına sahip. Yazdığım her bölümde ne çok şey öğreniyorum. Bu kitap hiç bitmesin istiyorum. Sabah erken uyanıp masamın başına geçmek için sabırsızlanıyorum. Sonra kahramanımın zorluklar içinde geçen yaşamına, şimdi dünyanın dört bir yanında konserler veren onun yetiştirdiği öğrencilere ve her bir yapıtının taşıdığı harika melodilerin öyküsüne yoğunlaşıyorum. 19. yüzyıl sonundaki post romantik besteciler gibi sütun yapıtları kendi içinde bir ezgi barındırıyor. O ezgi de kendi içinde bir öykü taşıyor. Yapıtları çok sık çalınmaz. Umarım bu kitap piyasaya çıktıktan sonra orkestra yönetimleri, şeflerimiz ve solistlerimiz onunla daha çok ilgilenirler.

GÜMÜŞLÜK FESTİVALİ 

Gümüşlük Müzik Festivali 2004 yılından bu yana, Bodrum yarımadasına renk katan harika bir organizasyon. Her yıl izlemeye giden kocaman bir dinleyici kitlesi de kendi arasında akraba gibi olmuş. Piyanist Eren Levendoğlu ve Gülsin Onay onca yıl, hiç ara vermeden bu festivali düzenliyorlar. Bir süredir Avrupa Festivaller Birliği üyesi. Avrupa’dan seçkin sanatçıları getirtiyorlar, onların kaşesinin ve yol parasının ödenmesi için sponsorlar buluyorlar. Bu arada “Festival Akademisi” ustalık sınıfları açılıyor. İlk konser 10 Ağustos 2025 tarihinde “Kumda” sahnesinde yer alacak. Masterclass Piyano öğrencilerinden, Jean-Philippe Collard, Katya Apekisheva, Gülsin Onay’dan aldıkları dersler sonucunda festival merkezinde konser verecekler. Festivaldeki en ünlü isim 2 Eylül’de gelecek olan kemancı Rebecca Hartman, piyanoda ona Atakan Sarı eşlik ediyor.

Değişik projelerin arasında Sınırsız Sahneler Projesi, Bodrum’un doğal çevresi ve kültürel mirasını tehdit eden plansız yapılaşma, altyapı eksiklikleri ile geri dönüşüm ve yeniden kullanım sistemlerinin yetersizliğine dikkat çekerek sürdürülebilir inşaat ve topluluk temelli çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında genç yaratıcılar, üniversite öğrencileri ve yerel topluluklar, Bodrum’un farklı noktalarından toplanan ikinci el veya atılmış malzemeleri kullanarak modüler ve taşınabilir yapılar inşa etmiş.

İlgili Konular: #Gümüşlük Festivali #mutluluk

Yazarın Son Yazıları

Sabah mutlu uyanmak

İnsan ne zaman mutlu uyanır?

Devamını Oku
06.08.2025
Müzikte Turquerie

Osmanlılar 14. yüzyılda Balkanlar’a girmiş, 15. yüzyılda Konstantinopolis’i fethetmiş ve 16. yüzyılda Viyana kapılarına dayanmış, uzun süre Avrupa’nın korkulu rüyası olmuşlar.

Devamını Oku
30.07.2025
Mizah, tango ve Scarlatti

Son zamanda yayımlanan üç kitaba değinmek istiyorum...

Devamını Oku
23.07.2025
53. festival de sona erdi

Bizim kuşak çok genç yaşlarındaydı İstanbul Müzik Festivali ile tanıştığında. Festivalin başlaması ilkbaharın gelmesiydi.

Devamını Oku
02.07.2025
Alfred Brendel’ın ardından

Çağımızın efsane piyanisti Alfred Brendel, ne harika bir çocukmuş ne de ailesinde bir başka müzisyen varmış.

Devamını Oku
25.06.2025
İstanbul’un her köşesi müzik

Önceki hafta 53. İstanbul Müzik Festivali güzel bir coşkuyla başladı: Yöneticiler, çalanlar, dinleyiciler hepsi yıllar içinde artık kocaman bir aile olmuş.

Devamını Oku
18.06.2025