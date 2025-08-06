İnsan ne zaman mutlu uyanır? Diyeceksiniz ki aklında hiçbir takıntı yoksa, gece iyi uyumuşsa, sabaha karşı gördüğünüz rüyalar (insan sabaha karşı rüya görürmüş) size keyif verdiyse şimdi uyanırken belki ıslık çalmak ve de aklınıza takılmış bir ezgiyi mırıldanmak istersiniz. Ne gazete okumak ne haberleri dinlemek ne kapı komşunuzun “Haberin yok mu, dün gene Meclis’te neler olmuş” gibi cümlelerini duymak istersiniz. Şimdi ıslıkla çaldığınız bir ezgiye odaklanmışınızdır. Herkesin iç dünyasında zaman zaman aklına takılan bir ezgi vardır. Tonu tam tutmasa da kime ne, konser vermiyorsunuz ya! Mutlaka öneririm denemenizi. Yoksa gün boyu gazeteden veya televizyondan alacağınız haberler, içinizi karartmak için hazırdır: Sönmek bilmeyen orman yangınları, sınırımızdaki savaşlar, açlık, susuzluk yaşayan insanlar.

Şu sıralarda kendi iç dünyama kapandım, yeni bir kitap yazıyorum. Sonuna geldim sayılır. Yine bir biyografi. Bu kez kahramanım hem bir besteci hem çok bilge bir hoca hem de rengârenk bir iç dünyasına sahip. Yazdığım her bölümde ne çok şey öğreniyorum. Bu kitap hiç bitmesin istiyorum. Sabah erken uyanıp masamın başına geçmek için sabırsızlanıyorum. Sonra kahramanımın zorluklar içinde geçen yaşamına, şimdi dünyanın dört bir yanında konserler veren onun yetiştirdiği öğrencilere ve her bir yapıtının taşıdığı harika melodilerin öyküsüne yoğunlaşıyorum. 19. yüzyıl sonundaki post romantik besteciler gibi sütun yapıtları kendi içinde bir ezgi barındırıyor. O ezgi de kendi içinde bir öykü taşıyor. Yapıtları çok sık çalınmaz. Umarım bu kitap piyasaya çıktıktan sonra orkestra yönetimleri, şeflerimiz ve solistlerimiz onunla daha çok ilgilenirler.

GÜMÜŞLÜK FESTİVALİ

Gümüşlük Müzik Festivali 2004 yılından bu yana, Bodrum yarımadasına renk katan harika bir organizasyon. Her yıl izlemeye giden kocaman bir dinleyici kitlesi de kendi arasında akraba gibi olmuş. Piyanist Eren Levendoğlu ve Gülsin Onay onca yıl, hiç ara vermeden bu festivali düzenliyorlar. Bir süredir Avrupa Festivaller Birliği üyesi. Avrupa’dan seçkin sanatçıları getirtiyorlar, onların kaşesinin ve yol parasının ödenmesi için sponsorlar buluyorlar. Bu arada “Festival Akademisi” ustalık sınıfları açılıyor. İlk konser 10 Ağustos 2025 tarihinde “Kumda” sahnesinde yer alacak. Masterclass Piyano öğrencilerinden, Jean-Philippe Collard, Katya Apekisheva, Gülsin Onay’dan aldıkları dersler sonucunda festival merkezinde konser verecekler. Festivaldeki en ünlü isim 2 Eylül’de gelecek olan kemancı Rebecca Hartman, piyanoda ona Atakan Sarı eşlik ediyor.

Değişik projelerin arasında Sınırsız Sahneler Projesi, Bodrum’un doğal çevresi ve kültürel mirasını tehdit eden plansız yapılaşma, altyapı eksiklikleri ile geri dönüşüm ve yeniden kullanım sistemlerinin yetersizliğine dikkat çekerek sürdürülebilir inşaat ve topluluk temelli çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında genç yaratıcılar, üniversite öğrencileri ve yerel topluluklar, Bodrum’un farklı noktalarından toplanan ikinci el veya atılmış malzemeleri kullanarak modüler ve taşınabilir yapılar inşa etmiş.