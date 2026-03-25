İzzeddin Çalışlar’ın Oya Başak biyografisi “Kahkahanın Derinliği” kitabını okurken renkli anlatımına hayran kalmıştım. Şimdi de elimde Dağhan Baydur’u anlatan “Yalnız Kovboy” başlıklı kitabı var. Onu da okurken hem eğlendim hem de çok yakından tanıdığım Dağhan’ın nice mücadelesine tanık olduğumu anımsadım.

Galatasaray Lisesi: Mekteb-i Sultani’de okuyanlar çok boyutlu olarak yetişmişlerdir. Bu okulda nice öğrenci müziğe merak sarmış, kimi aynı zamanda konservatuvar eğitimini de sürdürmüş, kimi özel derslerle eğitilmiştir. Klasik müzik alanında uluslararası nitelikler taşıyan nice bestecimiz ve yorumcumuz gibi, pop ve caz dünyasında da birçok sanatçı Galatasaray çatısından yetişmiştir. Galatasaraylı olmak yalnız Galatasaray Liseli olmak değildir. Yalnız spor kulübünün üyesi olmak, ya da futbolsever olmak da değildir. Galatasaray camiasının bir de kültür boyutu vardır.

Nereden çıktı diyeceksiniz Galatasaraylı müzisyenlerle ilgilenmek? Müzikotek’in kurucusu Dağhan benim 25 Türk Bestecisi (Pan Yayıncılık 1989) başlıklı ilk kitabımı görünce, bunların yarısının Galatasaray Liseli olduğunu saptamıştı. “Bir CD hazırlayalım, yanı sıra bir de kitap çıkartalım!” dedi. Böylece Galatasaray kökenli dokuz besteciden örnek yapıtlar seçtik. Gürer Aykal yönetiminde Bilkent Akademik Senfoni orkestrasının yorumuyla senfonik müzikleri hazırladık. İlhan Mimaroğlu’nun katkılarıyla kendisinin ve Bülent Arel’in elektronik kayıtlarını da ekledik ve CD böylece tamamlandı. Öte yandan kitapçıkta Galatasaray’ın tarihçesini, sanata yaklaşımını, yerli yabancı öğretmenlerinin müziğe desteğini anlatan bir yazıyla bestecilerimizin yaşamöyküsünü birleştirdik.

Sonuçta ilginç bir külliyat oluştu: En kıdemlisinden başlayacak olursak Cemal Reşid Rey, Ulvi Cemal Erkin, Bülent Arel, İlhan Usmanbaş, İlhan Mimaroğlu, Yalçın Tura, Ali Doğan Sinangil, Ahmet Yürür ve Timur Selçuk. Kompakt disk’in içinde yer alan yapıtların bu proje için ilk kez seslendirilmesine ayrı bir özen gösterdik. Ulvi Cemal Erkin’in Köçekçesi’ni, Cemal Reşid Rey’in Enstantaneler’ini, Ali Doğan Sinangil’in 1. Senfonisi’ni, Timur Selçuk’un Mevlana Balesi Uvertürü’nü Bilkent Orkestrası ilk kez kayda almış oldu. Yalçın Tura’nın Tokkata’sının bu CD ile dünya prömiyeri yapıldı. İlhan Usmanbaş’ın Viyolonsel için Müzik-94 adlı yapıtı, Reşit Erzin tarafından bu CD için yeniden seslendirildi. İlhan Mimaroğlu, Yaylı Dördül no.4 ile Tract adlı yapıtlarının birleşiminden bu proje için yeni bir kompozisyon üretti. Bülent Arel de Mimiana I: Flux adlı yapıtıyla Türkiye’de ilk kez bir CD üstünde yer almış oluyordu.

Elimdeki “Yalnız Kovboy” başlıklı Dağhan Baydur’u anlatan kitabın bölüm başlıkları şöyle: Uzak Batı’da Sıradan Bir Gün/ Ye ye ye; İngiliz Kovboy, At üstünde diskjokey, Eurovision 1978, Şerif tehdit altında, Liverpool’dan bir yar gelir bizlere, Paris’te 159 bpm, Televizyon, Eurovision ve vizyon, John’lar ölmez, Julliyet’ini arayan parça, 2003 darbesi, Güzellik Uzmanı, Flashback, Kovboy Çizmeli Mehmet Ağa, Kasabaya dönüş, Yabancılarla ilişkiler/Yerlilerle çekişmeler, Kovboy Gurubuyla Liverpool’da elma satışı, İki Alan ve bir telif alan, İpe Unkapanı sermek, Sacide ve Barack, Siyah ve Beyaz Türkler, Başlangıç Jeneriği.

Dağhan’ın telif haklarıyla mücadelesine yakından tanık olduğum için ben de besteciler hakkında yazdığım kitaplarda bestecinin yapıtlarının yayın hakkını kimde olduğunu mutlaka belirtmişimdir. Örneğin, Ulvi Cemal Erkin, Necil Kazım Akses, Kemal İlerici’nin haklarını SASEM korumaktadır.

Ne yapın edin “Yalnız Kovboy-Dağhan Baydur” kitabını bulup okuyun. Hem güleceksiniz hem de az bilinen bir alanı tanıyacaksınız.