Almanya'ya nasıl gidilir?

11 Mayıs 2024 Cumartesi

Batuhan Kablan, 10 yıl önce 18 yaşındayken Almanya'ya bir şirket aracılığıyla gitmiş. Ancak gittiği gün telefon numarası engellenmiş ve şirketten kimseye ulaşamamış, ilk kez gittiği ülkede yapayalnız kalmış.

Türkiye’den gelecek öğrencilerin kendi çektiklerini yaşamasın diye Unioku Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı'nı kuran Kablan, ''Almanya’da okumuş öğrencilerden kurulu bir şirket statüsüyle, Türkiye’den gelen öğrencilerin nelere ihtiyaçları olduğunu çok iyi bilerek ve onları çok titiz takip ederek süreçlerinde yardımcı oluyoruz'' diyor.

Almanya'daki eğitim kurumlarında öğrenim görmek isteyen gençlerin akıllarındaki soruları Kablan'a sorduk:

-Yurt dışına gitmeye çalışan türk gençlerinin sayısı hızla artıyor ve çoğunlukla da nereden başlayacaklarını bilemiyorlar. Hedef ülkenin dilini çok iyi öğrenmek doğru bir başlangıç mı?

Almanya’nın en önemli şartlarından birisi vize alabilmek için gereken A2 Almanca sertifikası. Bu sebeple kesinlikle temel seviyede Almanca öğrenmeleri gerekiyor. Ekonomik durum kısıtlı ise uygun fiyatlı olan üniversite hazırlık kurslarını önermekteyiz.

-Almanca olmadan öğrenciler üniversiteden nasıl kabul alabilir?

Şartlı kabul yöntemi sayesinde sıfır Almanca ile dahi ön kabul alıp, vize başvurusunda bulunabilirler.

-Süreç nasıl işliyor ? Ne kadar sürüyor ?

Üniversite kabulleri genelde 1 ay civarında sürmektedir. Vize süreci ise İstanbul’da 3 ay, Ankara’da 2 ay, İzmir’de ise 8 ay sürmektedir.

-Kabul garantisi veriyor musunuz?

Unioku Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı olarak, öğrencilerimiz kabul alamadıkları takdirde tam ücret iadesi bile yapıyoruz. Ön ödeme de almıyoruz.

-Aylık dil kursu ve konaklama masrafları neler?

Konaklamalar aylık 220€’dan başlayıp 650€’ya kadar değişiyor. Kurslar ise aylık 250€’dan 560€’ya kadar bulunabiliyor.

-Alman Konsolosluğu'nun maddi şartı bulunuyor mu?

Evet, öğrencinin 2 seçeneği var. Birinci seçenek, Almanya'da bir tanıdığınız varsa size davetiye göndermesi. İkincisi ise bloke hesap açarak, 11.297€ tutarını banka hesabınızda göstermektir.

En çok istenen bilgisayar ve endüstri mühendislikleri

-Türk öğrenciler en çok hangi ülkeyi ve bölümü tercih ediyor ?

Genelde Almanya en popüler olmakla beraber Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya. Bölüm olarak ise bilgisayar ve endüstri mühendisliği en çok tercih ediliyor.

-Türkiye’den öğrencilerin Avrupa’daki üniversitelere talebinin artması sizce neden ?

Üniversitelerin ücretsiz eğitim vermesi, öğrencilere çalışma izin verilmesi, saygın üniversitelerinin olması ve yaşam standartlarının yüksek olması.

-Avrupa hedefleyen öğrencilere neler önerirsiniz?

Olabildiğince gitmek istedikleri ülkenin istediği dil şartlarını yerine getirmelerini öneririm. Onun dışında okul puanlarını yüksek tutmaları da çok önemli iyi üniversitelere girebilmek için. Planlamalarına ne kadar erken başlarsa, üniversiteye geçiş süreçleri o kadar kolay olur.

-Gelecek planlarınız neler?

İleriki yıllarda sadece Türkiye’den yurt dışına değil, tüm dünyaya hitap eden Stuudy adını verdiğimiz bir girişim kuruyoruz. Böylece Türkiye’ye, hem yabancı öğrenci kazandırmayı, hem de ülke ekonomisine ve nitelikli iş gücüne katkıda bulunmak istiyoruz.