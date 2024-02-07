Eğitimle iyileşmek...

07 Şubat 2024 Çarşamba

Bu toprakların “iyileştiren okulu” Darüşşafaka, yaşanan deprem felaketinin ardından bölgedeki çocuklar için geçen yıl 100 ek kontenjan oluşturmuştu. Bu öğrenciler Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda eğitimlerine devam ederken yaşamlarını bölgede sürdüren 100 çocuğa da burs ve uzaktan eğitim desteği verilmeye başlanmıştı. Darüşşafaka Cemiyeti, “Eğitimle İyileşiyoruz” sloganıyla bu yıl da depremden etkilenen çocuklar için aynı olanakları tanıyacaklarını açıkladı.

SINAV 26 MAYIS'TA

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2024 yılı giriş sınavı, 26 Mayıs Pazar günü 41 ilde düzenlenecek. 6 Şubat depreminden etkilenen iller için bu yıl da 100 kontenjan ayrıldı.

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, ikokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler, ortaokuldan başlayıp liseden mezun oluncaya kadar 8 yıl boyunca tam burslu eğitim alma imkânı kazanacak. Sınava, öğrenciler isterlerse https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi adresinden de başvuru yapabilir.

Darüşşafaka’nın giriş koşullarına sahip tüm çocukları sınava davet eden Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, “Özellikle 4. sınıf öğretmenleri ile okul müdürlerimizin desteği çok önemli.Okullarında koşullarımıza uyan öğrencilerin sınavımıza katılmasını sağlayarak, bir çocuğun yaşamının eğitimle değişmesine vesile olabilirler” dedi.

Deprem gerçekleştiğinde bu illerde ikamet eden, eğitim ve öğretim gören öğrenciler için Darüşşafaka Giriş Sınavı bir başarı sınavı değil, sıralama sınavı olarak uygulanacak. Deprem olduğunda deprem bölgesinde eğitim alan öğrenciler, daha sonra başka illerde ikamet etmeye başlasalar bile sınav giriş şartlarında belirtilen belgeleri beyan ettikleri takdirde deprem bölgesi kontenjanına dahil edilecekler ve halen ikamet ettikleri illerde sınava girebilecekler.

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu’na 20 Mayıs'a kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor.

BAŞVURU KOŞULLARI

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı'na girecek öğrencide aranan koşullar şöyle:

-T.C. vatandaşı olması

-Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

-Ailesinin maddi olanaklarının kolej düzeyinde eğitim alması için yeterli olmaması

-2013 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

-2023-2024 öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması