Figen Atalay
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Gençlere göre en büyük sorun: Aile içi şiddet!

13 Kasım 2023 Pazartesi

Türkiye'de gençlerin yaşadıkları en büyük sorun, aile içi şiddet ve istismar. Bunu, ekonomik zorluklar ve eğitim yaşamındaki sıkıntılar izliyor.

Türkiye Gençlik Parlamentosu'nun ilk etkinliği “Yüzyılın İzinde: Cumhuriyet Zirvesi"nde, gençlerin sesini duyurmak amacıyla 81 ilde 3 bin üniversite öğrencisinin katıldığı araştırma raporu sonucu açıklandı. Proje, gençlerin karşılaştığı problemleri ele alan 11 farklı komisyon tarafından yürütüldü ve bu komisyonlar, Türkiye genelinde gençlerin karşılaştığı 110 farklı sorun belirledi.

Raporda en dikkat çekici başlıklar şöyle:

1. Aile içi şiddet ve istismar Türk gençleri için büyük bir sorun ve bu alandaki politikalar acilen gözden geçirilmeli.

2. Sürdürülebilirlik bilinci, toplumsal kalkınma için kilit bir rol oynuyor.  Gençlerin ve gelecek nesillerin sürdürülebilirliğe katkı sağlamaları gerekli.

3. Gençlerin eğitim sistemine yönelik ciddi yakınmaları var. Eğitimde fırsat eşitsizliği, materyal eksikliği, barınma sorunları ve üniversite sınav sistemine eleştiriler öne çıkıyor.

4. Gençlerin en büyük sorunlarından biri maddi sıkıntılar. Yüksek enflasyon ve fiyat artışları gençleri çok etkiliyor. Burslar, yurtlar, ulaşım ve kişisel gelişim fırsatlarındaki maddi engeller gençlerin yaşamını zorlaştırıyor.

5. Fırsat eşitsizliği ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği, gençlerin yaşamlarını olumsuz etkiliyor.

6. Teknolojiye erişim ve bilgi güvenliği konularında eksiklikler var. Temel dijital eğitimi verilmeli.

7. Genç işsizliği, staj sorunları ve beyin göçü de yaşanan sorunlar arasında. Türkiye'nin genç beyinlerini kaybetmemesi için politikalar üretilmeli.

8. Kültür ve sanata erişimde engeller var.

9. Genç hekimlerin koşulları ağır, toplumsal sağlık bilinci sorunlu.

10. Spor alanları eksik, gençlerin spora katılımı düşük.

11. Gençler siyasette ve sivil toplumda yeterince temsil edilmiyor

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