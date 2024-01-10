'Güneşimin önünden çekil'
Dünyada insan haklarının ihlal edildiği, çatışmaların, savaşların olduğu her yer için yapılan ''Dünya Çocuk Barışı Çağrısı'', 5 yaşındaki Şerife Hafsa Özer’in sözleriyle başlıyor:
“Benim güneşimin önünden çekil!”
''Dünya Çocuk Barışı Çağrısı'', Çocuk Vakfı, Dünya Çocuk Elçiliği ve İnsanlık Savunma Hattı Girişimi tarafından 43 dilde duyurulmaya karar verildi. Çocuklar, ''Savaşa Karşı Çocuk Barışı Yürüyüşü'' önerisinde bulundu.
Çağrı, 30 yıl boyunca alınan çocuk görüşleri doğrultusunda ve şu gerekçeyle hazırlandı:
''İnsanlık tarihi boyunca savaşların ilk mağdurları çocuklar ve kadınlar olduğu gerçeği bugün de değişmemiştir. Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlara karşı ortaya çıkan güvensizlik aşılmadıkça ne çocuk acıları sona erebilir ne de dünya esenliğe kavuşabilir. 1948 yılından bu yana İsrail’in Filistin’e yönelik uyguladığı vahşet ve soykırım karşısında sessiz kalan devletlere rağmen ilk defa Filistinlilerin haklılığı bir çığlığa dönüşmüş ve dünyada büyük barış umudu doğmuştur. Bu umut, savaşları silahla durduramayan insanlığın dünyanın her yerinde çocuklarla birlikte gerçekleştireceği Dünya Çocuk Barışı Yürüyüşleri ile barış iklimine dönüşebilir.''
ÇOCUK ONURUNA SAYGI YOK
Dünya Çocuk Barışı Sözcüsü Mustafa Ruhi Şirin, çağrıyla ilgili şunları söyledi:
''21. yüzyıl, çocukları dinleme ve yeni bir dünyanın çocuklarla birlikte nasıl kurulması gerektiğini düşünmemizi sağlamıştı. Ne yazık ki dünyada 'çocuğa ve çocuk onuruna saygı' anlayışı hayata geçirilemediği için dünya çocukları kaygı içinde büyüyorlar. Artık doğmuş ve doğacak çocuklarımıza nasıl bir dünya bırakacağımıza karar vermemiz gereken son aşamadayız. Çünkü çocuklarımızın bize hatırlattıkları gibi şimdiye kadar hiçbir savaş silahla durdurulmamıştır. Bugün çocuklarımız, 8 milyar insanın Gazze için ayağa kalkmasını ve Dünya Çocuk Barışı Yürüyüşü’nü birlikte gerçekleştirmemizi öneriyor. Bir kez değil, masumiyetin öldürüldüğü her yer için çocuklarımızla yürümedikçe dünyayı büyük barışın yaşanacağı esenliğe ulaştıramayız.''
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