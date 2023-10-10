Hepimizin okul numarası 1923!

10 Ekim 2023 Salı

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 29 Ekim 2023 tarihine günler kala Anne Çocuk Eğitim Vakfı'ndan (AÇEV) beni çok şaşırtan ve mutlu eden bir sanal kart aldım.

Bu kartla artık ölene kadar öğrencisi kalacağım okulumun adı Cumhuriyet, numaram 1923.

Vakıf, Cumhuriyetin 100. yılını özel bir sanal hatıra kart ve ''Yaşımız kaç olursa olsun hepimiz Cumhuriyet çocuklarıyız'' sloganıyla kutluyor.

AÇEV’in oluşturduğu özel web sayfası üzerinden Cumhuriyet Okulu'na kayıt olan herkes, ‘Cumhuriyet Çocukları’ sanal hatıra kartı alabiliyor.

''Herkesi Cumhuriyet’in en kalabalık okulunu oluşturmaya davet eden'' AÇEV'liler, “Cumhuriyetimiz, 100 yıldır olduğu gibi bundan sonra da bizlere emanet! O’nu yükseltmek ve yaşatmak için Okuyan Bir Gelecek inşa ediyoruz” diyor.

'OKUYAN GELECEK' NASIL OLACAK?

Türkiye’de 5 yaş altı çocukların yüzde 71’inin evinde, 3’ten az çocuk kitabı var ya da hiç yok!

AÇEV, ''Okuyan Bir Gelecek'' projesi ile çocukları erken yaşlarda kitaplarla tanıştırarak sosyoekonomik eşitsizlikleri azaltmayı hedefliyor. Proje ile çocuklar erken yaşta okuma sevgisi ve alışkanlığı edinirken, anne-babalar ise okumanın önemi konusunda farkındalık kazanıyor.

Bağışlarla kitaplara erişimi olmayan çocukların evlerine ''Okuyan Bir Gelecek Setleri'' gönderiliyor. Çocuklara gönderilen setlerin içinde; resimli hikâye kitapları, oyun ve etkinlik önerileri, resim defteri, kuru boya, oyun hamuru, geometrik şekil oyunu ve bilim çocuk dergisi bulunuyor.