'Merhamet' eğitimi çocuklara iyi gelir

22 Ocak 2024 Pazartesi

“Başkalarına iyilik yapanlar aslında en başta kendilerine yarar sağlar” derler. “Bağcılar'da Merhamet Büyüyor” projesini yürüten Altınbaş Üniversitesi psikoloji bölümü öğretim üyesi Dr. Esra Gül Koçyiğit de merhametin koruyucu bir faktör olduğunu söylüyor, “Merhamet kapasitesi yüksek olan kişilerde depresyon, anksiyete oranlarının daha düşük olduğu, merhametin öfke, korku, kıskançlık ve haset gibi duyguları azalttığıyla ilgili yapılan araştırmalar var. Merhamet insanı sakinleştirir” diyor.

Bağcılar'daki çocuklara yönelik, kendilerine, başkalarına, hayvanlara, bitkilere ve çevreye karşı nasıl merhametli olacaklarını öğretmek amacıyla “Bağcılar'da Merhamet Büyüyor” projesi başlatıldı.

Altınbaş Üniversitesi tarafından başlatılan “Bağcılar’da Merhamet Büyüyor” projesi kapsamında, çocuklara teorik ve uygulamalı derslerle merhamet eğitimi veriliyor.

Proje kapsamında, 12-13 yaş aralığındaki 70 öğrenci, yedi hafta sürecek teorik ve uygulamalı eğitimlerinin dördüncü haftasını tamamladı.

Eğitimlerde, çocuklara teorik bilgilerin yanı sıra çeşitli etkinlik, ödev ve oyunlarla merhamet kavramı öğretildi. Eğitimin son üç haftasında da hayvan barınağı ve botanik bahçesi gibi yerlere ziyaretler düzenlenerek, çocukların merhamet duyguları pekiştirilecek. Çocuklar, eğitimin son haftasında düzenlenecek etkinlikte ise başta deprem bölgesi olmak üzere ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri gönderecek. Merhamet eğitimleri verilen çocukların psikolojik ölçeklere göre farkındalıkları incelenecek.

Projeyi yürüten Dr. Esra Gül Koçyiğit, eğitimin ilk dört haftasında “Kimlere merhamet edilir?”, “Bu süreçte neler yapılır?” gibi konuları drama çalışmaları, oyunlar, boyama gibi etkinliklerle tamamladıklarını anlattı. Koçyiğit, “Çocuklar merhametli davranışlarda bulunduklarında kendilerini çok iyi hissettiklerini, güven duyduklarını, bir başkası tarafından saygı gördüklerini, içlerinin kıpır kıpır olduğunu söylediler” dedi.

KORUYUCU YANI VAR

Merhametin psikolojik olarak olumlu bir yönü olduğuna dikkat çeken Koçyiğit'e göre örneğin insanın çok sinirli olduğu bir anda merhamet duygusu devreye girerse kişi sakinleşiyor. Çünkü vücudumuzda bize iyi hissettiren endorfin ve serotonin denen mutluluk hormonu salgılanmaya başlıyor. Koçyiğit, merhametin, zorbalık, zalimlik gibi duygularla başa çıkabilmede de büyük etkisi olduğunu ve müfredata alınması gerektiğini söyledi.

Öğrencilerden Hüseyin Kalkan, hayvanlara, bitkilere ve başkalarına nasıl merhametli olunacağını öğrendiğini söyledi.

Muhammet Faruk Göktaş da derslerde bitkilere, cansız varlıklara, insanlara, her şeye merhamet etmeyi öğrendiklerini, en çok hayvanlara merhamet etme konusunun dikkatini çektiğini anlattı.

Hatice Kübra Köylü, kendine nasıl merhamet etmesi gerektiğini öğrendiğini kaydederek, “Beni mutlu eden kişilerle görüşmem gerektiğini öğrendim” diye konuştu.

Gülcan Demircan ise bundan sonra merhamet etmeyenleri gördüğünde, merhametli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunacağını söyledi.