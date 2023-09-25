Okullarda 'Anne Terörü'

25 Eylül 2023 Pazartesi

Veli WhatsApp gruplarında ve sınıf toplantılarında olan bitenleri duyduğumda, ''aman diyorum iyi ki benim veli olduğum zamanlarda bu kadar yoğun ve yakın iletişim yokmuş!'' dedim.

Okul veli WhatsApp gruplarının büyük çoğunluğu annelerden oluşuyor. Veli toplantılarına gelenler de anneler. Özellikle ilkokullarda annelerin bir kısmı, okulda olan bitenle fazlasıyla ilgili ve her konuda müdahale hakkını kendilerinde görüyor.

Elbette ilgili olmak gerek, elbette gerektiğinde fikirler söylenmeli ama artık iş çığrından çıkmış görünüyor. Bazı anneler sürekli bir takip halindeler, 'benim çocuğum niye en önde değil', 'falanca çok yaramaz sınıfın ortamını bozuyor', 'filancanın dolabı niye orada da benim oğlumunki burada', 'öğretmen şu zaman böyle demiş, niye demiş, öyle demeseydi de böyle deseydi' vb. vb. Olay ne olursa olsun hep kendi çocukları haklı, empatinin zerresi yok.

Sürekli yakınma, en küçük olayı büyütme, sınıfta çözülmesi gereken minik bir sorun için yüzlerce yazışma, her kafadan ayrı ses.

Devlet de b ö yle ö zel de!

Devlet özel farketmiyor, tüm okullarda durum böyle. Kimi veliler nerede durması gerektiğini bilmiyor. Öğretmenlerin, ''sorunları sınıf içinde çözmemiz gerek, veliler karışmasın" uyarısı da işe yaramıyor.

Anneler, evde 'paşa' ve 'prenses' olarak büyüttükleri çocuklarının sınıfta da 'özel' olmasını istiyor, adalet ve eşitlik değil düpedüz ayrıcalık hayali içindeler. Öğretmenin uygulamaya çalıştığı disiplini 'sert' bulanlar, ders işleme biçimini beğenmeyenler, çocuklarına en küçük bir olumsuz söz söylenmesine dayanamayanlar, sürekli akıl verenler...

Tüm bunlardan çok rahatsız olan veliler de var ama sınıfla ilgili gerekli bilgilerden habersiz kalmamak için bu gruplardan çıkamıyor.

Çözüm ne derseniz işe yarar mı emin değilim ama iki şey aklıma geliyor. Birincisi, okulların veli müdahalesini azaltacak, 'aktif' veli olmayanların çocuklarına haksızlık edilmeyecek bir ortam oluşturmaları. İkincisi de bu durumdan hoşnut olmayan ama sessiz kalan velilerin seslerini yükselterek, grupların kurulma amacına uygun kullanılmasını sağlamaya çalışmaları.