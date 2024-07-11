Figen Atalay
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Önce mutlu okul iklimi

11 Temmuz 2024 Perşembe

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından  başlayan tercih dönemi, 17 Temmuz’da sona erecek. Sınav puanıyla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden görülebiliyor. 

Sınavda alınan puan, tercih sırası, yüzdelik dilimler... Bunların hepsi önemli ama asıl dikkat edilmesi gereken, öğrencinin mutlu bir lise hayatı geçirmesi. En düşük yüzdelik dilimle kayıt alan bir okuldaki bir öğretmen, büyük bir fark yaratabilir, insanın hayatını değiştirebilir. Ya da anı sanı duyulmamış, kenarda köşede kalmış bir okulun iklimi öyle olumludur ki öğrenciler koşa koşa gider. O yüzden puanlara, dilimlere çok da takılmamak ve tercih listesine yazılacak okulları mutlaka önceden görmek gerek. Bir okula girdiğiniz anda çoğunluklu olumlu ya da olumsuz havayı hissedersiniz. 

MESLEĞİNİ SEÇTİ Mİ? 

Çocukların kimisi çok küçük yaşlarda mesleğine karar verir ve bundan da vazgeçmezler. O zaman da bu mesleğe uygun alanlarda eğitime devam etmesinin yolunu bulmak gerekir. Meslek seçimi yapmayan çocuklar için ise iyi gözlem yapmak ve buna uygun tercihlerde bulunmak gelecekte işleri kolaylaştırabilir.

Final Eğitim Kurumları eğitim koordinatörü Gökçe Kart, anne babalar ve öğrencilere tercih dönemi için şu önerilerde bulunuyor:  

“Tercih sırası elbette önemli ama tercih yaparken çocuğun hayallerini dinlemek, gitmek istediği okulu ve gelecekte seçmek istediği mesleği bilmek bize önemli ipuçları sunar. Çocuklarımızın hangi alana yatkın olduğunu tespit etmek en önemlisi. Örneğin bir öğrenci sosyal alana mı yatkın, sosyal bilimlerle mi ilerleyecek yoksa sayısal alana mı daha yatkın önce bunları belirlemek lazım. Aileler her şeyden önce öğrencinin mutlu olacağı okul iklimini belirlemeliler. Tercih sürecinde mutlaka listede yer alacak okulları ziyaret etmeli, araştırmalı, okul iklimine bakmalı ve bu okuldan mezun öğrenciler hangi becerileri elde ediyor bunları mutlaka incelemeliler. Her tercih döneminde okul tür ve bölümlerinde değişiklikler olabilir, ailelerin güncel gelişmeleri takip ederek tercihte bulunmaları da önemli.

BOŞ TERCİH YAPMAYIN 

İlk tercihlerde yüzdelik dilimin biraz üstünde, son tercihlerde ise yüzdelik dilimin altında okullar yer almalı. Öğrenciler tercih yaparken kesinlikle puana takılı kalmamalıdır. Asıl dikkat edilmesi gereken ülke ve il sıralamasıdır. Merkezi yerleştirmede iller arası hareketlilikte olabileceği için genel sıralama öncelikli dikkate alınmalıdır. Boş tercih yapmamak önemli. Bu nedenle öğrencilerimiz ilk 2 tercihinde yüzdelik diliminin biraz üstünde istedikleri, mutlu olacakları okulları; son 2 tercihinde ise yüzdelik diliminin altında, açıkta kalmasına izin vermeyecek daha garanti okulları yazmalı. Ara tercihlerini ise yüzdelik dilimine yakın okullar olarak belirlemelidir.” 

TERCİHLER ÜÇ GRUPTA 

Öğrenciler; merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

İlk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılacak ve yerel yerleştirme tercihlerinde öğrenciler, ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 okul tercih edebilecek.

Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler; istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplam 20 okul tercihinde bulunabilecek.

Merkezi sınav puanına sahip olanlar dahil tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor.


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