Figen Atalay
Figen Atalay [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Öncelik 'aç çocuklar' değil!

24 Ağustos 2024 Cumartesi

Türkiye'de haftada en az bir gün yemek yiyemeyen çocuk oranı yüzde 19. Yani 5 öğrenciden biri parası olmadığı için yemek yiyemiyor. 

Üç çocuktan biri derin yoksulluk ve yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıya. 

Okula aç gelen çocuk, derste uyuyakalıyor, öğretmenin anlattıklarına odaklanamıyor, akademik başarısı düşüyor. Çocuk yoksulluğu okul terkinin başlıca nedeni. 

Ve ne yazık ki tüm bunlar, hükümetin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncelikli konuları olamıyor! 

Okul öncesi eğitimden lise sonuncu sınıfa kadar devlet okullarında öğrenim gören tüm çocuklara bir öğün ücretsiz yemek verilmesini sağlayacak ''Okul Yemeği Programı'' bir türlü başlatılmıyor, kimi çocukların okula aç geldiği, kantinden bir simit alacak paraları bile olmadığı, derslerde açlıktan uyuyakaldıkları, yoksulluktan okulu terkedip ne iş bulsalar yaptıkları hiç dert edilmiyor, çare aranmıyor. 

BİR ÖĞÜN YEMEK 

Devlet tüm çocuklara ücretsiz “okul öğünü” vermediği için de bazı sivil toplum örgütleri, olanakları ölçüsünde en yoksul çocuklara okulda beslenme desteği veriyor. 

Yapılan bağışlarla kimi zaman okul dışında, kimi zaman kantinler yoluyla yoksul öğrencilerin en azından günde bir öğün yemek yemesi sağlanıyor. 

Ancak bağışlar da, sivil toplum örgütlerinin çabası da bu en derin sorunun çözümü olamıyor. Milyonlarca öğrenci dersi aç dinliyor, binlercesi okula devam edemiyor. 

ÇAĞRIYA KULAK VERİN

Okul öncesi eğitimden lise sonuncu sınıfa kadar tüm çocuklara devlet okullarında bir öğün ücretsiz yemek ve içilebilir temiz su verilmesi amacıyla kurulan  Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu, sürekli ''ücretsiz okul yemeği'' çağrısında bulunuyor. 

Her çocuğun temel hakkı olan sağlıklı beslenmenin, başta siyasi iktidar olmak üzere ilgili kamu kurumlarının sorumluluğunda olduğu hatırlatılıyor, okul yemeği programları yoluyla okul çağındaki çocuklara ücretsiz gıda ve beslenme desteğinin kamu kurumlarının politika önceliği olmasının önemi vurgulanıyor. 


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