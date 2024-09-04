Orta sınıf çekildi, profil değişti!
Yıllık eğitim ücreti bir milyon TL olan özel okulun ilk günü. Anneler, babalar, çocuklar, okulun bahçesinde. Ortalığı kesif bir parfüm kokusu sarmış. 14-15 yaşındaki hazırlık sınıfı öğrencileri okul forması giymiş ama çantalar, ayakkabılar hep en yüksek markalar!
Eller manikürlü , saçlar fönlü. Orta yaşların başlarındaki anneler, top model gibi! Hermes çantalar bedenlerin uzantısı. Babalar, çocuklarının eğitimi için harcayacak milyonlara sahip olmanın gururu içinde!
Avukat, mimar, öğretmen , doktor, memur anne ve babalar gitmiş yerlerini bambaşka bir profil almaya başlamış. Çünkü herkesin bildiği gibi bu mesleklerde çalışanların bu paraları verecek gücü kalmadı.
ARTIK İMKANSIZ
Eskiden anne babalar zorlansalar da aylık gelirleriyle okul ücretlerini taksite bölerek çocuklarını özel okula gönderebiliyordu. Artık özel okul seçeneği orta sınıf için imkansız oldu.
Özel okullarda her zaman çok zengin ailelerin çocukları da vardı elbette ama velilerin çoğunluğu beyaz yakalılardan oluşuyordu.
Çocuklar markalar içinde değildi, harcayacak sınırsız paraları yoktu. Sınıftan bir çocuk üstü başı, kendisini getiren otomobilin markası vb ile öne çıksa diğerleri evde bu durumu hayretle anlatırdı, ''falanca her hafta farklı ayakkabıyla geliyor'', ''filancanın evinde havuz varmış'' gibi.
Şimdi özel okul kurucu ve yöneticilerinin değişen veli profili üzerine düşünmesi gerek.
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