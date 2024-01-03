03 Ocak 2024 Çarşamba

Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlerin başlattığı eylemler dördüncü yılına girerken akademisyenler, üniversitenin mezunları, öğrenciler, sanatçılar, yazarlar, her kesimden vatandaşlar bir imza kampanyası düzenledi. 3 Ocak 2024 itibarıyla 3000’in üzerinde kişinin imzaladığı metinde “Tüm Türkiye'de özgür, özerk, demokratik bir üniversite ideali gerçekleşene kadar Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz” denildi.

İsminin eklenmesini isteyenler en geç 5 Ocak 2024 tarihine dek ''[email protected]'' adresine adını soyadını yazarak mesaj atabilir. İmza verenlerin isimleri, bildiri ile birlikte medyada ve sosyal medyada duyurulacak.

“Özgür, özerk ve demokratik üniversiteler için imza çağrısı” başlığıyla imzaya açılan bildiri şöyle:

Biz aşağıda imzası olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak; Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan müdahalenin üçüncü yılı dolarken direnen tüm akademisyen, öğrenci, mezun ve çalışanların yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Özgür, özerk ve demokratik üniversite taleplerinin anayasal haklar olduğuna inanıyoruz. Demokratik yollarla dile getirilen Boğaziçi Üniversitesi direnişini meşru gördüğümüzü ve desteklediğimizi ifade ediyor, bu irademizi baskılara maruz kalan diğer tüm üniversite ve eğitim kurumları için de yineliyoruz.

Tüm Türkiye'de özgür, özerk, demokratik bir üniversite ideali gerçekleşene kadar Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz.