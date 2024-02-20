Hamileyken fast food yenir mi?

20 Şubat 2024 Salı

Hamilelik yediklerimize dikkat ettiğimiz bir dönem olsa da aslında çoğu zamanda canımızın çektiğini yediğimiz bir dönem. Zaten acıkan bir hamile, biraz da iştahlı veya aşermeler ile yeme dürtüsü tetikleniyor ise o zaman her daim sağlıklı şeyler istemiyor. Canım çekti yemeyeyim mi diyecekseniz? Yiyin ama dikkat edin. Bence hamileyken canınızın çektiğini abartmadan yemek çok önemli ama ondan önce de sağlıklı bir hamilelik için ihtiyaçların tamamlanması daha önemli. Yani siz bir günde neler yemeniz gerekiyor öğrenin, bunu tamamlayın ve bazen canınız bir şey çektiğinde doyumluk değil de tadımlık yiyin. Zaten başına gelenler çok iyi anlayacak, size de önemli bir tecrübe olsun. O tatlıdan bir tane yesen de 3 tane yesen de hiç yememiş gibi hissediyorsun. Hamilelik gerçekten ilginç bir dönem. Ve günlük ihtiyaçlarını düzenli karşıladığında iştahını yönetmen daha kolay, bilginize!

Hamileyken bir günde yenmesi gerekenler;

(Örnek bir tablodur, eğer hamilelik diyabeti veya kilo probleminiz var ise burada porsiyonlar değişebilir)

Süt/yoğurt/ayran; 3 porsiyon (200mlx3)

Peynir; 1-2 dilim (50-60g)

Yumurta; 1 adet

Et / tavuk / balık; günde 3-4 köfte kadar (100-150g)

Tahıllar; günde 8 porsiyon (her öğünde 2 dilim gibi)

Sebze; 2-3 porsiyon

Meyve; 2-3 porsiyon

Yağlar; 7-8 porsiyon (her öğünde 1 yemek kaşığı zeytinyağı gibi, aralarda kuruyemiş ile)

FAST FOOD'A DİKKAT!

Araştırmalar, plastiklerle ilişkili bir kimyasal olan ftalatların ambalajlardan ve hatta gıda işleyicileri tarafından giyilen plastik eldivenlerden gıdalara bulaşabileceğini gösteriyor. Hamilelik sırasında tüketilen kimyasallar, plasenta yoluyla kan dolaşımına ve ardından fetüsün kan dolaşımına karışabilir. Araştırmacılar, kimyasalın fetüste oksidatif strese ve inflamatuar bir aşamaya neden olabileceğini belirtti. Hamilelik sırasında ftalatlara maruz kalmanın düşük doğum ağırlığı, erken doğum ve otizm ile DEHB gibi çocuk ruh sağlığı sorunları riskini artırabileceğini göstermiş.

Fast food söz konusu olduğunda çalışanların giydiği eldivenler ve saklama, hazırlama, servis ekipmanı veya araçlarına maruz kalma kaynakları olabilir.

UW Tıp çocuk doktoru ve Seattle Çocuk Araştırma Enstitüsü'nde araştırmacı olan kıdemli yazar Dr. Sheela Sathyanarayana, "Anneler bu kimyasala maruz kaldıklarında, plasentayı geçebilir ve fetal dolaşıma girebilir" dedi.

Washington Üniversitesi'nde yapılan bu araştırmada hamilelerden idrar örnekleri alınıyor ve rakamlar kontrol ediliyor. Diyette tüketime göre bakıldığında ortalama yüzde 38’inde kimyasallar görülüyor.

Aslında fast food dediğimizde aklımıza zaten sağlıklı bir seçenek gelmiyor. Ama biliyorum ki canınız çekiyor veya fiyatı daha uygun olduğu için bazen bunlar da seçenek oluyor. Buradaki tehlike herkes için geçerli. Belki de artık gerçekten fast food markalarının daha sağlıklı hale gelmesi gerekiyor. Maliyetleri artırmadan bu mümkün mü? Keşke başka seçenek olmasa. Yani gıda ile ilgili risk olmasa. Yani en azından kimyasallar, plastikler, koruyucular konusunda çok daha dikkatli olmalılar. Çünkü en çok çocuklar ve gençler tüketiyor. Ve hastalıkların artmasının sebebi burgerdeki et veya ekmeğindeki şekerden öte içindeki plastikler olabilir.