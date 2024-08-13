Kilo verirken hayatınızda neler değişmeli?

13 Ağustos 2024 Salı

Herkes kilo vermeye başlarken kalıcı olacağını düşünür. Buna inanır. Ama yıllarını diyete vermiş olan insanlar o kadar da umutlu bakmazlar. Bazı danışanlarım daha başlarken “ben çok iyi bir öğrenciyim, dediklerinizi yaparım, çok da güzel kilo veririm ama mutlaka hepsini geri alırım” diyor. Bu gerçek mi? Acaba bunun kalıcı olması için bir yol yok mu? Yeterince denedi mi? Yeterince istedi mi? Dinlerken hep aklımdan bu sorular geçiyor? Acaba nerede takılıyor ve başa dönüyor?

VERİLEN KİLOLAR HER ZAMAN GERİ DÖNER Mİ?

Örneğin 30 kg vermişsin. Tüm hayatın değişmiş. Kıyafetler, yürüyüşün, ayakkabın bile değişmiş. Evet 30 kg aldığına göre senin kilo almaya uygun bir bedenin var. Maalesef bunun büyük kısmı genetik biliyoruz. Ama geri gelirken ne hissediyorsunuz? 3 kg aldınız. Tamam hallederim dediniz. 5 kg oldu… Neyse şu işimiz çözeyim de diyet yapayım.. aaa… 8 kg ne zaman oldu inanamıyorum! O kadar yoğun bir dönemdi ki 15 kg nasıl aldım hatırlamıyorum. Sonra da vazgeçmek.. zaten kilo aldım diyerek yemeye devam etmek. Spora sonra başlarım diyerek ertelemek… evet kısır döngü genelde böyle oluyor. Ya da size bu büyük rakamları getiren büyük sebepler olabiliyor. Ayrılık, boşanma, şehir değiştirme, ülke değiştirme, iş değiştirme de dahil. Depresyon, panik atak, kaygı... bunlar da kilo yönetimini zorlaştırıyor. Eğer hareketsiz bir hayatınızlar ise işte o zaman bu gelgitler çok hızlı yaşanıyor.

5 KG ÜZERINDE DİKKAT !

Evet tabii ki her zaman diyette kalmak mümkün değil. Ama sağlıklı seçimler yapmak mümkün. Hiç tatlı yemeyecek miyim ? Sonsuza kadar ekmeksiz mi makarnasız mı kalacağım? Hayır! Zaten bu kısıtlamaları yaparak bedeninizin çalışma rutinini bozuyorsunuz. Sıkı diyetler, yasaklı diyetler kilo vermenizi sağlar ve korumayı zorlaştırır. Size uygun olan yöntemi bulana kadar acı çekersiniz. Ama kalıcı olan, sizin de nasıl devam edeceğinizi öğrenmeniz ile olur. Yemek yediğinizde veya kilo aldığınızda kendinize kızmayın. Suçluluk hissi işleri daha çok karıştırır. Eğer çok hızlı kilo almaya müsaitseniz 5 kg sizin için uyarı anı olsun. Daha fazlasına izin vermeyin. Evet bu sürekli dikkat demek... Ama sağlıklı yaşam için bunu sağlama gerekiyor. Yoksa hayatınız boyunca 30 kg alıp 20 kg verecek, 20 kilo alır 30 kilo vereceksiniz… Bu çok yorucu ve sağlığınız için de riskli!

SİZ KİLO VERİRKEN HAYATINIZDA NELERİN DEĞİŞMESI GEREKİYOR?

1. Önce neden kilo aldığınızı bulun ve hangilerini kontrol edebilirsiniz bir bakın. Not alın bir hedef çıkarın.

2. Etrafınızdaki insanları azaltın. Herkesi değil! Özellikle sizin motivasyonunuzu bozan, eleştiren, olumsuz negatif yorumlar ile mutsuz eden, size sürekli başaramazsın diyen kim var ise uzaklaşın. Belki hayatınızdan çıkaramazsınız ama bu konuları onlarla konuşmasanız bile olur.

3. Size iyi gelecek ne varsa toplayın. İyi insanlar, iyi müzik, iyi bir ortam, iyi bir kahve. Ne iyi hissettiriyor ise artırın. Kilo problemi olan insanların çoğunda “yemek iyi hissettiriyor” evet bunu dışında bir şeyler bulmak lazım

4. Hayatınızda nerelere hareket eklenebilir? Yürüyerek gideceğiniz nereler olabilir? Acaba dans etmek size ne kadar iyi gelir? Ne demek istediğimi anladınız. Hareket etmek için diyeti beklemeyin. Kilo yönetiminde olmazsa olmaz.

5. Sevdiğiniz yemekler değişmeyecek. Ama miktarları değişebilir. Sıklığı da değişebilir. Her hafta sonu pizza yerdim artık ayda 1 yiyorum, o bile fazla geliyor diyor bazı danışanlarım. Değişmek ne güzel oluyor.



