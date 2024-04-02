Kilo verirken sakin olun

02 Nisan 2024 Salı

Kilo almak kolay ama vermek … Yıllarını diyete verenler anlayacaklar ne demek istediğimi. Hİç diyet yapmamış ve ihtiyacı olmamış biri şöyle düşünebilir. “Ne kadar zor olabilir ki? Yemediğinde zayıflarsın.. İki gün tut kendini ne olacak ki?” Ahh.. ahh.. Keşke diyorum ve anlatmaya devam ediyorum. Önce bilmemiz gereken en önemli cümle şu; “ Her insanın bünyesi yani metabolizması, sağlık durumu, genetik yatkınlıkları, yeme alışkanlıkları, biyolojik saati, günlük yaşamı birbirinden farklıdır!” . Bunu kabul ettikten sonra bedenimizi anlamak çok daha kolay olacak. Herhangi bir hastalık tedavisinde ve kilo verme çabasında birbirimizi karşılaştırdığımızda ne olur biliyor musunuz? Sadece kafamız karışır? Biz makine gibi çalışan bir mekanizmaya sahibiz ama biliyoruz ki bu makina değil. Anlık günlük değişebilen ve olan biten her şeyden etkilenen bir makina? Havadan , iklimden, hormonlardan, gıdalardan, duygulardan, bakterilerden… herşeyden etkilenebilir. Senin vücudun aç kaldığında kilo verirken benim bedenim korumaya geçip aynı kiloda aylarca kalmamı sağlayabilir. Yani durum biraz karışık.. Bedenimizdeki tüm işlerde olduğu gibi, bir düzen var ama karışık …

Neden bunları anlatıyorum derseniz, bir püf noktasını sizlerle paylaşabilmek için. Kilo vermeye çalışırken bazı insanlar aç kalmakta zorlanırlar, bazıları ise yemek hazırlama konusunda zorlanırlar. Bazı insanlar ne dersen yaparlar ve mutludurlar, hayatını iyileştirmek, yediklerini kontrol etmek , hafiflemek yavaş da olsa hızlı da olsa buna takılmamak, iyi beslenmenin tadını çıkarmak isterler. Spora mutlu giderler. Alışverişte iyi hissederler. Bazı insanlar ise ilk günden itibaren mutsuz, gergin, umutsuz ve tehditkardır. Az yemek istemezler, çok yemek de istemezler. Alışveriş için vakitleri yoktur. Spor yapmak zorunluluktur. Hızlıca kilo vermek isterler. Verdikleri kilodan da memnun olmazlar. Her zaman daha iyisi olsun isterler. Haftada 1 kg verdiğinde neden daha hızlı gitmiyor diye üzülürler. Bu iki insan arasında en büyük fark nedir biliyor musunuz? Tadını çıkaran, sakin olan ve anlamaya çalışan uzun sürede kalıcı kilo verir. Mutsuz olan ise kısa sürede hızlı değişimler görür ama sürekli başa döner.

Kalıcı ve strese girmeden kilo vermek istiyoranız;