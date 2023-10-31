Zayıf olmak sağlıklı olmak için yeterli mi?

31 Ekim 2023 Salı

Girdiğim ortamlarda diyetisyen olduğumu duyanlar hemen benzer tepkileri verir. Eğer kilo problemi var ise “Hocam ne olur söyleyin, nasıl gidecek bu kilolar?” ve kilo problemi yok ise verilen tepki “Ay benim sizinle işim yok, ben zayıfım”. Sizce de öyle mi? Yani benim sadece kilo problemi olanlar ile mi işim var? Hadi gel sevgili okur, bugün bu iki tepkiye ben bir uzman olarak ne diyorum sizinle paylaşayım. Çünkü, bu tepkileri siz de vermiş veya duymuşsunuzdur. Gerçekten kilo vermenin bu kadar kısa ve kolay yolu var mı? Ve zayıf olanların bir diyetisyenle işi olmaz mı? Bu iki soruyu masaya yatıralım.

NASIL GİDECEK BU KİLOLAR?

Dünyanın en basit işi gibi görünen ama en zor konularından biri olan ‘kilo kontrolü’ konusunu çözebilmek için o kadar çok detay lazım ki. Kalori hesabının işe yaramadığını daha doğrusu yetersiz olduğunu artık biliyoruz. 20 yıl önce kalori sayarak bu işi çözmeye çalışan Amerikan modeli diyetler, birer birer çöp oldu. Sadece kalori hesabı olsaydı çoktan çözülürdü. Ama gördüğünüz gibi, obezite dünyada, özellikle de Amerika’da hızla artıyor. Kalori hesabı bu işin minik bir kısmı aslında. Hâlâ bazı insanlar diyetisyenleri bir kalori sayar gibi görüyorlar. Ya da uygulamalardan kalori hesaplayarak diyet planlayınca tamam zannediyorlar. Peki, neler deniyorlar? Kilo vermek isteyenlerin büyük kısmı, ilk önce kendini aç bırakıyor. Yediklerini, öğünlerini tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyor. Hiç yemediği veya içmediği besinler ile hızlı çözümler arıyor. Arkadaşının diyet listesini deniyor. Sosyal medyada takip ettiği birinin söylediklerini yapmaya çalışıyor. Zayıflama ilacı deneyenler, bilmedikleri bitkileri, çayları, tozları içenler. İşin uzmanı olmadığı halde yorum yapan yüzlerce kişinin söylediklerine inananlar. Yağ yakar zannederek içilen karışımlar… Liste uzayıp gidiyor. Bir kısır döngü. Sonra yıllardır uğraşıyorum, hâlâ kilo veremedim veya ben asla diyet yapamam diyen milyonlarca insan…

Bir kısmı da bir doktor ve diyetisyen randevusu alıp, acaba ben neden kilo alıyorum ve nasıl sağlığımı bozmadan kilo verebilirim diyor. Olması gereken de bu. Başınıza gelen tüm problemler için bu yöntem geçerli. Neden? Önce “Neden bu problemi yaşıyorum?” diye kendinize sormalı ve danıştığınız gerçek uzmanlar ile cevabı bulmalısınız. Gerçek uzmanlar diyorum çünkü “Beslenme ve Diyetetik” uzmanlığı olmayan bir kişi ile çözmeye çalışmak doğru değil. Kısıtlı bilgi ile bütünsel bakamazsınız. Gözünüzde bir problem var ise göz doktoruna gidersiniz. Dizinizde bir problem var ise ortopedi uzmanı veya fizik tedavi uzmanına gidersiniz. Kilo yönetimine ihtiyaç var ise diyetisyene gitmelisiniz.

Kilo alma veya sağlık sorunlarınızın sebeplerini araştırırken ise mutlaka bir dahiliye uzmanına veya endokrin uzmanına gitmeli, sağlık tarafında kilo almanıza sebep olabilecek bir durum var mı öğrenmelisiniz. Buradan çıkan sonuçlar ile diyetisyeniniz sizin durumunuza, sağlığınıza, kullanılan ilaçlara, var ise tedaviye, yaşamınıza, mesleğinize, kültürel alışkanlıklarınıza, sizi mutlu eden ve etmeyen besinlerle, bulabildikleriniz, alabildikleriniz ile uygun bir beslenme programı oluşturmalı. Bir programı da düzenli görüşmelerle takip etmeli. Bir liste almak sadece ilk adımdır. Sonrasında mutlaka takip edilmeli ki, uygulamada nerede zorlanıyorsunuz, nerede değişiklik gerekiyor anlaşılsın. Yoksa liste aldım ama yapamadım deyip koleksiyona bir sayfa daha eklersiniz. Bunu yapmayın, gerçek çözüme odaklanın.

Bu sırada spora başlayacaksınız, spor salonunda egzersiz uzmanları size özel programlar hazırlıyor. Eğer yapabiliyorsanız bireysel ders de alabilirsiniz. İlaç tedavisi, beslenme programı ve spor programınız kişiye göre düzenlenir. Bu sebeple eşiniz dostunuzun listeleri size çözüm sunmayabilir. Bazen bu açıklamayı yaptığımızda, “ama tüm bunlar çok pahalı” diyenler oluyor. Artık, ücretsiz hizmet alabileceğiniz çok yer var. Lütfen size yakın uzman arkadaşlarımdan destek alın. Bir kez bile danışmak, hiç sormamaktan iyidir.

BEN ZAYIFIM SİZİNLE İŞİM YOK!

Gelelim daha da mühim konuya. Size bir şey söyleyeyim mi? Herkesin ama herkesin diyetisyen ile işi var. Neden mi? Benim mesleğimin ana konusu korumaktır! Aslında, düşünsenize, herkesin bir beslenme danışmanı olsa, sizin beslenme modelinize göre en iyisi nasıl olur sizi değerlendirse, daha iyi nasıl olabilir birlikte düşünseniz ve hayatınızda buna göre seçimler yapsanız. Ne değişir biliyor musunuz? Dünyada hastalıklar azalır, kilo kontrolü kolaylaşır, obeziteye bağlı sorunlar azalır, ilaç masrafı azalır, hastaneye yatış oranı azalır. Beslenme her hastalık ile bağlantılı gibi durmasa da bedeninizin verdiği tüm tepkileri etkiler. İyi beslenen birinin hayat kalitesi ile kötü beslenen birinin ayrı değildir. Ayrıca bazı sağlık problemlerinin kilo ile ilgisi olmayabilir. Yıllardır, kilo problemi olmadığı halde şeker sorunu yaşayan, tansiyon sorunu yaşayan, kolesterol yüksekliği, gut hastalığı, alerjiler, yeme bozuklukları gibi sorunlar yaşayan binlerce kişiye danışmanlık verdim. Bu sebeple bilin ve bilinçlenin. Herkesin her yaşta sağlıklı beslenmeye ihtiyacı vardır. Ve herkesin bir beslenme uzmanına senede bir kez de olsa uğramasını tavsiye ederim. Umarım hastalanmadan, kilo problemi ciddi boyutlara gelmeden bir uzman ile tanışır ve çalışırsınız.