2025-2026 Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda artık son düzlüğe giriliyor. Milli aradan sonra heyecan dolu haftalar bizi bekliyor. Galatasaray, Fenerbahçe’nin Karagümrük’e kaybetmesinin ardından bir maç eksiği olmasına karşın 4 puan farkla gayet rahat. Fenerbahçe, sezon başından bu yana hoca ve başkan değişikliğine rağmen şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Aranın ardından tüm gözler, istikrarlı yükselişini sürdüren Trabzonspor’un evinde Galatasaray’ı ağırlayacağı maça çevrildi. Sezonun gidişatını belirleyecek bir 90 dakika... Aynı hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi de oynanacak. Trabzonspor, bu sezon yolda yapılanmasına karşın önce kendisini düşünüyor. Başkan Ertuğrul Doğan, yönetim, teknik direktör Fatih Tekke ve ekibi, önce Bordo-Mavililerin başarısına odaklanıyor, Galatasaray’ı da devirerek takımlarının çıkışının bir rastlantı olmadığını göstermek istiyor.

Evet zor gibi görülebilir. Ama unutulmasın ki Trabzonspor bugüne kadar diğer büyükler karşısında emeğin parayla mücadelesini ders niteliğinde herkese ispatladı, onuruna yakışır sonuçlara imza attı. Yazılı ve görsel basında Fenerbahçe ile Galatasaray camiaları farklı şeyler söylüyor. Önemli olan maç günü hakem izin verirse Trabzonspor’un sahada ne söylediğidir. Osimhen’in sakatlığı Galatasaray’ı ciddi şekilde etkileyecektir. Fatih Tekke’nin planları tutarsa ve Galatasaray karşısında galip gelinirse hem Sarı-Kırmızılılarla puan farkı daha da düşecek hem de yeniden yapılanan Trabzonspor bu çalışmanın henüz ilk sezonunda şampiyonluk yarışının içinde güçlü adımlar atacak. Yeter ki hakem ve VAR adaletli bir 90 dakika yönetsin. Hakemler değil futbolcular konuşsun. Hep birlikte göreceğiz.