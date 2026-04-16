Galatasaray karşısında alınan galibiyet sonrası zirve yarışında yerini sağlamlaştıran Trabzonspor’un Alanyaspor’la oynayacağı maç ayrı bir önem taşıyordu. Ancak bu maç öncesi Onuachu’nun antrenmanda sakatlanması teknik direktör Fatih Tekke’nin planlarını ve umutlarını altüst etti. Bir futbolcu bir takımı bu kadar etkiler mi, etkiler... Paul Onuachu... O, bir gol makinesi... Trabzonspor’a gönül verenler onun Afrika Kupası’na gittiği süreçte Bordo-Mavililerin aldığı, alamadığı sonuçları ve bunun önemini unutmadı. Karadeniz Fırtınası’nda sakat Batagov ve Muçi’nin yokluğuna (Visca’yı da sayalım) bir de Onuachu’yu eklediğimizde ilk 11 konusunda Fatih Tekke’nin kulübedeki yalnızlığına, çaresizliğine rağmen yine de takımın inadı, ısrarı alkışı hak ediyor. Trabzonspor, Alanya’da bıraktığı 2 puanı ne kadar arar, bunu kalan maçlarda alınacak sonuçlarla göreceğiz. Bordo-Mavililer bu hafta sonu Başakşehir’i ağırlayacak. Galatasaray maçındaki olaylar nedeniyle bütün tribünlere konulan bloke üzerine başkan Ertuğrul Doğan bilet fiyatlarını 5 TL’ye düşürdü. Yönetim, tüm stadı doldurmak istiyor. Trabzonspor için bundan sonra oynayacağı maçlar final... Önce kendi maçlarına sonra da yarıştaki G.Saray ile F.Bahçe’nin karşılaşmalarına bakacak. Trabzon ve Trabzonspor sevdalıları, alınan sonuçlar ne olursa olsun “Trabzonspor sevginiz artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin” diyorlar...