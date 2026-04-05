Trabzonspor, haftanın ilk derbisinde Galatasaray karşısında hakem Cihan Aydın’a rağmen galip gelmesini bildi. Karadeniz Fırtınası iyi mücadelesini iyi futboluyla birleştirip bunu 2 kafa golüyle süslemeyi başardı. Galatasaray’ın geniş ve kaliteli kadrosuna rağmen Trabzonspor mütevazı takımıyla adeta emeğin paraya karşı savaşımının örneğini sergiledi. İlk yarıda Trabzonspor’un daha üstün olduğu dakikalar izledik. İkinci devrede Galatasaray’ın oyuna ve skora ortak olmak gayreti önce 1-1’i getirse de Trabzonspor’un iştahı buna izin vermedi. Fırtına şampiyonluk yarışında kartları yeniden dağıttı. Bordo-Mavililer, zirve iddiasını güçlendirdi. Fatih Tekke ve ekibine tebrikler...
Kartlar dağıtıldı
Yazarın Son Yazıları
