Trabzonspor’un Galatasaray karşısında sergilediği oyunla ve aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışında kartlar yeniden dağıtılmıştı, beklentiler de bir hayli yükselmişti. BordoMavililer, Alanyaspor karşısında sakatlığı süren Onuachu, Batagov ve Muçi’nın yokluğunu çok aradı. Hele Onuachu’nun olmayışı sonucu direkt etkiledi. Hakem Mehmet Türkmen, özellikle birçok pozisyonda verdiği ya da vermediği kartlarla eleştirildi. Bana göre tek doğru kararı penaltı pozisyonuydu! Alanyaspor oyun düzeni ve anlayışıyla arzuladığı beraberliği yakaladı. Trabzonspor ise burada kaybettiği 2 puanı çok arayacak gibi.
Çok arayacak
