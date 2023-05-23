Trabzonspor farklı

23 Mayıs 2023 Salı

Trabzonspor, Süper Lig’in 35. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 4-1 yendi. BordoMavililerin gollerini 8. dakikada Bartra, 20’de konuk ekibin file bekçisi Batuhan kendi kalesine, 35 ve 51’de Trezeguet attı. 57’de Trabzonlu Abdülkadir’in golü ofsayt nedeniyle sayılmadı. İstanbul ekibinin tek golü 14. dakikada Diagne’den geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica, F.Bahçe maçında olduğu gibi dün de Yusuf Yazıcı’yı kadroya almadı. Cezası biten Bakasetas 11’de forma giydi. BordoMavili taraftarlar, tribünlerin büyük bölümünü boş bıraktı. Cezalı Eren’in yokluğunda sol bekte oynayan Arif, 83’te sakatlanıp oyundan çıktı. Uzun süreli sakatlığını atlatan Serkan Asan ikinci yarıda oyuna dahil oldu. l

