Hayri Güner
Trabzonspor farklı
Trabzonspor, Süper Lig’in
35. haftasında konuk ettiği Fatih
Karagümrük’ü 4-1 yendi. BordoMavililerin gollerini 8. dakikada Bartra,
20’de konuk ekibin file bekçisi Batuhan
kendi kalesine, 35 ve 51’de Trezeguet
attı. 57’de Trabzonlu Abdülkadir’in golü
ofsayt nedeniyle sayılmadı. İstanbul
ekibinin tek golü 14. dakikada Diagne’den
geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica,
F.Bahçe maçında olduğu gibi dün de
Yusuf Yazıcı’yı kadroya almadı. Cezası
biten Bakasetas 11’de forma giydi. BordoMavili taraftarlar, tribünlerin büyük
bölümünü boş bıraktı. Cezalı Eren’in
yokluğunda sol bekte oynayan Arif,
83’te sakatlanıp oyundan çıktı. Uzun süreli
sakatlığını atlatan Serkan Asan ikinci yarıda
oyuna dahil oldu. l
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