Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun şampiyonluktaki iki önemli aktöründen Galatasaray’ın geçen hafta Konyaspor karşısında 3 puan bırakmasıyla gözler en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Kasımpaşa ile oynayacağı çevrilmişti. Sarı-Lacivertliler açısından kolay gibi gözüken Kasımpaşa maçı kora kor geçti. 90+5. dakikada Asensio’nun golüyle ilk gülen Fenerbahçe oldu. Maçı bırakmayan Kasımpaşa, 90+11’de Allevinah’ın golüyle eşitliği sağladı. Fenerbahçe, “Puanlar eşitlendi, büyük bir avantaj elde edildi” derken bu beraberlikle puan farkı 2 oldu. Galatasaray’ın bir avantajı daha var: Fenerbahçe’yi Ali Sami Yen’de ağırlayacak. Fenerbahçe’nin de beklentisi, Galatasaray’ın Trabzon’a gidecek olması.

Fenerbahçe yıllardır çok yaklaşmasına karşın şampiyon olamıyor. Aslında bunu sorgulamalı. Neden? Ben söylemedim, yıllar önce Ali Şen söyledi: “Bir taşa şampiyonluğu aldım”... Daha sonra Aziz Yıldırım’ın sözleri akıllara geliyor. Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer’in “Fenerbahçe haksızlıkları hak kabul etmiş bir kulüptür” ifadesi hep düşündürücü olmuştur, Bordo-Mavili camia bu sözlere hak vermiştir. Bir de pandemi döneminde Başakşehir’e resmen verilen şampiyonluk var... Bu nereden bakarsanız bakın, sosyal, siyasi ve ruhani olarak Trabzonspor’un resmen hakkının yenildiğinin resmidir. Trabzonspor mütevazi bütçesi ve kadrosuyla ligin izlenen, konuşulan heyecanı olma yolunda var olma savaşı veriyor. Ama öyle zamanlarda öyle haksızlıklara uğruyor ki, Özkan Hoca’nın, “Bu ülke bir gün gelecek Trabzonspor’dan özür dileyecek” sözü bir gün gerçekleşecek mi? Bunu yaşamım boyunca bekleyeceğim.

Ekrem İmamoğlu’nun ısrarla dediği “Hak yemem hakkımı da yedirtmem” söylemi Trabzonspor’un da bu arenadaki yaşam felsefesi ve biçimidir. Galatasaray üst üste 3 şampiyonluk yaşarken Fenerbahçe bu kadar transfer bu kadar destek olmasına karşın kaç yıldır şampiyon olamıyor. Sezon ve yaşananlar önemli. “Vardır bir hikmeti” deyip sadece kulüp degil sevenleri de “Biz nerede yanlış yaptık?” diye düşünerek gerekeni yapmalı diyorum. Aklın yolu bir.