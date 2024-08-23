Batshuayi’yi acaba Mourinho izledi mi?
Batshuayi F.Bahçe’de başarılı olan sayılı yabancı oyunculardan biriydi. Geçen sezon 11’de çıktığı maç sayısı azdı ama o oyuna girdiği dakikalar içinde attığı kritik gollerle Sarı-Lacivertlilerin şampiyonluk yarışına devam etmesini sağladı. İşte istatistiği; 2022-23 sezonu 20 gol, 2 asist, 2023-24 sezonu 24 gol, 3 asist. Toplam 44 gol, 5 asist. Sezon bitti, Batshuayi’nin sözleşmesi sona erdi. Başkan Ali Koç, futbolcuyla masaya oturdu, görüşmeler sırasında 2 milyon Avro’luk anlaşmazlık yaşandı. Gelişme teknik direktör Mourinho’ya iletildi, hoca karşı çıktı, olumsuz yaklaşarak “Gönderin” dedi. Batshuayi’yi izlememiş olmalı! İzleseydi böyle bir karar vereceğini sanmıyorum. Başkanın sessiz kalması da ayrı bir tartışma konusu. İstese hocayı ikna eder futbolcunun kalmasını sağlayabilirdi.
Beklenmedik bu veda sonrası, Icardi’ye alternatif arayan G.Saray devreye girdi ve transfer kimsenin beklemediği kadar hızlı biçimde bitti. F.Bahçe, Batshuayi’nin boşluğunu Cenk Tosun’la doldurdu. Hangi kulüp daha iyi iş yaptı sorusuna tartışmasız G.Saray derim. Batshuayi G.Saray’da 4 maçta 3 kritik gol attı; Cenk ise pek kulübeden kurtulamadı. Gelen gideni aratır derler, çok doğru söylemişler. Eminim tüm F.Bahçeliler de Batshuayi’nin G.Saray’a gitmesine üzülmüştür.
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