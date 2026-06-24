Her ülkede olduğu gibi bizde de futbol başı çeker. Diğer branşlardaki başarılar arada kaynar gider. Nedeni amatör olmaları. Futbolda büyük paralar döküyoruz, hep yıldız peşinde koşuyoruz. Bu yüzden yıllardır kulüplerimizin altyapılarından A takımına yükselen futbolcu sayısı bir elin parmağını geçmez. Şişiriyoruz yabancılarla kadromuzu. Bir işe yarıyor mu hayır. Gelen çok sayıda yabancıdan sadece 3-5’i iş yapıyor gerisi çöpe gidiyor. Kadrolar yabancılarla dolunca bizim çocuklara geçmiş olsun. Hocaların da yabancı ağırlıklı olması kontenjan haklarını yabancıdan yana kullanmalarına neden oluyor.

Dünya Kupası’na katıldık. Uğurlamada böyle bir konvoy böyle destek görmedim. Keşke değseydi. 85 milyonu şaşırtan hüsran yaşadık. O günlerde F.Bahçe Beko-Beşiktaş basketbol finali vardı. Hem de nasıl bir final. Uzun süre böyle bir finale tanıklık etmemiştim. Fenerbahçe rakibi Beşiktaş’ı 3-1 yendi. Siyah-Beyazlılarda iki yabancı oyuncusunun sakatlanması ister istemez planları altüst etti. Buna rağmen kora kor mücadele ettiler. Koç Alimpijevic ülkemizde herkesin sevgilisi oldu. Beşiktaş Sırp hocayla 2-3 sezondur önemli işler yapıyor. Hem Beşiktaş’ı hem de şampiyon F.Bahçe Beko’yu kutluyorum. Beşiktaş’ı ayrıca bir fazla alkışlıyorum. Neden mi? Ezeli maçlarda şampiyonluk kupasını rakip sahada kaldırmak zordur. Bunun geçmişte olumsuz örneklerine bire bir tanıklık ettik. Final serisi bitti önce koçlar birbirlerine sarıldı, sonra oyuncular. Ve en önemlisi F.Bahçe Beko kupasını alırken tribünlerden sahaya en ufak bir şeyin atılmamasıydı.

Bunları yeterince aktaramadık. Çünkü gruptan çıkacağına inandığımız A Milli Futbol Takımı’nın maçları vardı! Sonra voleybolcu kızlarımız. Ankara’da 4’te 4 yaptı. Sırasıyla Belçika, Fransa, Almanya, Çin’i yenerek zoru başardılar. Filenin Sultanları elde ettiği puanlarla Milletler Ligi ikinci etabı sonrasında dünya sıralamasında ABD’yi geride bırakıp üçüncü basamağa yükseldi. Baskette olduğu gibi maalesef Filenin Sultanları’nın da heyecanlarına, mücadelelerine, hırslarına, sevinçlerine ortak olamadık. Futbolda yaşadığımız felaket üzerine yapılan haberlerden dolayı onlar da medyadan yeterince ilgi göremedi. Lütfen alın terinin emeğin olduğu yerlere yönelin. Amatör sporlara daha fazla ilgi gösterin. Para her şey demek değil. Sporcuda yürek, inanmışlık olmalı. Ben bunu milli futbolcularda görmedim ama Filenin Sultanları’nda fazlasıyla gördüm. Kızlar yolunuz açık olsun.