Hilmi Türkay
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Mou’nun eseri!

21 Nisan 2025 Pazartesi

Fenerbahçe futboluyla taraftarına kan kusturuyor! Yazmaktan bıktım artık. Hep aynı şey... İlk 11’ler her maçta farklı, oyun önce kötü sonra iyi gibi. Bir standart yok. Geriye düşüyor, öne geçiyor ama skoru koruyamıyor... Hem de Kadıköy’de... Mourinho dün dörtlü forvetle başladı ama “Hikâye” desem yeri. Takım yine yürüdü sahada. Talisca ne yapsın, Maximin ne yapsın? Fenerbahçe neden sürekli kötü oynuyor? Hem de ligin bu döneminde... Ders çalışmak yok mu? Sarı-Lacivertli takımın ve Mourinho’nun taraftara yaşattığı kâbus hoş değil. Yediği üç golü de Livakovic’e yakıştıramadım. 9 eksikle gelen Kayserispor taş gibi top oynadı, tebrik etmek lazım. G.Saray’la puan farkı 5 oldu, bana göre artık bu iş bitti. Fenerbahçe için şamipyonluk bundan sonra hayalden bile öte.. Mourinho’nun eseri!


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