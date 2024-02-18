Sonradan girenler!..

18 Şubat 2024 Pazar

Nedir bu zeminlerden çektiğimiz. Yazık değil mi top koşturanlara? Yazıyoruz, çiziyoruz, şikâyetlerin ardı arkası kesilmiyor ama hiçbir şey yokmuş, her şey toz pembeymiş gibi yaşananları görmezden gelip sıkılmadan, çekinmeden uyarıları dikkate almadan büyük vurdumduymazlıkla sahalarına çeki düzen vermeyen kulüpler var. Pes. Olmaz böyle kardeşim. Daha önce de ifade ettim; tesisi, sahası kötü olanı lige almayın. Kimselerin gözünün yaşına bakmayın. Dün Rize’de hakem zemine çıktı, bir kaç kez topu iyi yerde sektirdi ‘tamam maç oynanır’ kararını verdi. Ceza alanı içi ve kenar çizgilerin olduğu yerleri görmemiş olmalı. Bir futbolcu bu bölgenin içinde ağır sakatlık geçirmiş olsaydı sorumluluğu kim alacaktı?.

Neyse ki herhangi bir sakatlık olmadı. Avrupa’da böyle sahaları görüyor musunuz? Teknik direktör İsmail Kartal, onbirinde yine değişiklik yapmamış. Hocam bazı taşlarla oyna. Bir hafta iyi olanı bir hafta sonra kesme. Kesme ki devamlılığı olsun. Küsmesin. İrfan-Cengiz birlikte oynamazlar mı?. Kaleci İrfan Can Eğribayat, Livakovic’e göre daha formda değil mi? Ferdi çok yoruldu artık. Alternatifini bul. Bakıyorum Rize’de Fenerbahçe pozisyona (ilk 45 dakika) giremiyor. Üretkenlik yok, çabalama yok. Bazı futbolcularda düşüş söz konusu. Rizespor 4 kez gol girişiminde bulundu, birini gol yaptı. Yenilen golde Sarı-Lacivertli savunma, sinemada film izler gibiydi. İsmail hocanın ikinci yarı başında üç ismi (Serdar Dursun, İrfan, Mert Hakan) oyuna sürmesi (neyse ki 65’i beklemedi) akabinde Serdar’ın golü, Fenerbahçe’yi maça ortak etti. Yeni girenler marifetli çıktı. Takıma canlılık geldi. Mert Hakan’ın pasında Dzeko 2-1 yaptı. Kapanış golü İrfan Can’dan geldi. Böyle sahalarda kazanmak kolay iş değil. Hem de yenik durumdayken. Fenerbahçe adına önemli galibiyet.