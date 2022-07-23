Selvi’nin Sicili

23 Temmuz 2022 Cumartesi

Her dönemde mutlaka Saray şehnamecileri çıkar. Bu dönemindekilerin en ünlüsü Abdülkadir Selvi...

Selvi, geçenlerde Cumhuriyet gazetesini diline dolamış.

“27 Mayıs başta olmak üzere darbeler, postmodern darbe girişimleri, muhtıralar konusunda sicili parlak olmayan Cumhuriyet gazetesi” gibisinden bir şeyler evelemiş.

İliştirilmiş gazetecilik diye bir şey var biliyorsunuz.

Selvi’nin yakın geçmişte kime iliştiğinin fotoğrafını bilmeyen yok. Yine de yayımlıyoruz.

9 Aralık 2013’te de Yeni Şafak’ta, iliştiği hocasına ıstırabını aktarma ihtiyacı duymuş. AKP ile hocası arasındaki gerginlik konusunda MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın arabulucu olmasını önermiş ve demiş ki:

“Ne olur hocam, gün bugün. Türkiye’ye dönün artık.”

Selvi’nin siciline baktık. Bunlar çıktı.

KÜLLİYELER PROJESİ NE DURUMDA?

2017’de Saray, “Külliyeler Projesi”ni başlatmış ve yürütülmesini de Gelard’a (Geleneklerimizi ve Geleceğimizi Araştırma, Tasarım ve Tanıtım Derneği) bırakmıştı.

Gelard’ın başkanlığını AKP döneminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda müşavirlik yapan Prof. Dr. A. Haluk Pamir sürdürüyor.

Derneğin üç başkan yardımcısından Recep Tezgel ve Doç. Dr. Mustafa Açıköz, Tarım Bakanlığı’nda bakan danışmanlığı yapmışlar. Diğer başkan yardımcısı Mücahit Altunok, AKP Ankara il yönetiminde yer almış, ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun’un başkanlığını yürüttüğü TÜRGEV’e ait Egˆitime Destek Programları Merkezi’nin (EDEP) kurucusu olmuş. Derneğin genel sekreteri Sürur Kır, Tarım Bakanlığı’nda daire başkanlığı üstlenmiş. Derneğin saymanı Hulusi Kömürcü ise Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı’ndan sonra, AKP döneminde Emlak Konut Ankara Şubesi’nde çalışmaya başlamış. Kendisi İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği ile Parlamenter Danışmanları Derneği’nin de üyesi.

Gelard’ın başkanı Haluk Pamir, derneğin dergisinin ilk sayısına, Saray’daki AKP’linin himayesinde oluşturulan “Külliyeler Projesi” ile ilgili neler yapacaklarını özetle şöyle açıklamış:

“63 adet külliye için 210 sayfalık 63 adet Türkçe ve 63 adet yabancı dilde kitap. Türkçe kitapların toplam uzunluğu kutuları ile beraber 2 metre olacak. 65 adet film hazırlanacak. 63 adet çalışma maketi ve 65 adet sunuş maketi yapılacak. 63 adet üç boyutlu çizim hazırlanacak. Yurtiçi ve yurtdışı ortamlar için gezici sergi hazırlanacak. 40 külliye 16 metrelik, 30 külliye ise 12 metrelik sergi yüzeylerine sahip olacak. Böylece toplam sergi alanı uzunluğu 1 kilometre olacak. Her külliye için sabit sergiler (63 adet) yapılacak. İki ulusal, bir uluslararası konferans düzenlenecek. Türkçe ve iki yabancı dilde internet sitesi açılacak.”

Külliyeler Projesi için yurttaşlar, Cumhurbaşkanlığı resmi sitesince Gelard’ın adresine yönlendiriliyor. Adrese girildiğinde, Haluk Pamir’in duyurduğu işlerin, aradan geçen beş yıl içinde yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa hangilerinin yapıldığı ve bu işler karşılığında herhangi bir kaynak alınıp alınmadığına ilişkin bir bilgi bulunamıyor.

Ancak Gelard, bu süre içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile “Mimar Adayları ‘Külliyelerimizi’ Tanıyor” adlı proje kapsamında eğitimler vermiş.

Unutmadan...

Gelard’a göre, “kentin ve toplumun metafiziğini ıskalamak, çağımızın en büyük sorunu”.