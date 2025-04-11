Başarı ve risk - Zafer Özhabeş

11 Nisan 2025 Cuma

Yarışma sporlarında her zaman risk vardır. Risk bazen sporcularda yaşam tehlikesi yaratır. Tarihte dünyayı ve ülkemizi yasa boğan sportif acılar yaşanmıştır. Cimnastik sporu da risklerle doludur. Dünyanın en tehlikeli sporları sınıfına girmiştir. İzlenmesi heyecan veren bir spor dalı ama bir o kadar tehlikeli ve adrenalin yüklüdür. Futbolun stres yüklü seyrinden biraz uzaklaşarak göz nemlendirici bir öykü anlatalım

. Dünyanın en ünlü cimnastikçilerinden Yelena Muhina, bizim arabesk deyişimizle “acıların kadını” oldu. 1960 doğumlu Muhina, 5 yaşında annesini kaybetti. Ona anneannesi baktı. Hareketli, becerikli bir yapısı vardı. Ait olduğu spora çabuk kavuştu, cimnastik onun acılarını unutturdu. Öyle ki 1978’de Strasbourg’da Nadia Comaneci ve Nellie Kim’i geride bırakıp dünya şampiyonu oldu. Hedefinde sembolü “Misha” (ayıcık) olan unutulmaz Moskova Olimpiyatları vardı. 1976 Montreal Olimpiyatları’nda yıldızlaşan 5 altın madalyalı Comaneci’nin Olimpiyat şampiyonu unvanına kavuşmak, ülkesini yeniden Olimpiyatların zirvesine taşımak istiyordu.

Bu amaçla antrenman temposunu yükseltirken bir talihsizlik yaşadı, 1979’da ayağını kırdı. Ameliyat oldu, ayağı iki kez alçıya alındı. Doktorlarının itirazlarına rağmen antrenörü Klimenko’nun ısrarıyla alçı erken açıldı. Kemik tam ve doğru kaynamamıştı. Ağır antrenmanlar ve riskli hareketler için hazır değildi. Ama Olimpiyatlar yaklaşıyordu, zaman daralıyordu. Çok hırslı, zorlu antrenman temposuna sokuldu. Tehlikeli hareketlere karşı içinde bir korku vardı. Buna rağmen büyük özveriyle hazırlandı.

Hazırlıkların son aşamasında Muhina, hocası ve diğer Sovyet antrenörler tarafından yer serisine Thomas saltosunu eklemesi için baskı gördü. Bu dar zamanda hareketin tehlikeli olduğunu biliyordu. Uluslararası Cimnastik Federasyonu’nca yapılması yasaklanan ve çok riskli bir hareket olan ABD’li Kurt Thomas’a ait yer hareketinde 1980 Moskova Olimpiyatları’na iki hafta kala sportif yaşamının en büyük talihsizliğini yaşadı. Antrenmanda hareketi tamamlayamayıp düştü, bu kez geri dönüşü olmayan bir sakatlık yaşadı, boynu kırılarak felç oldu.

Sovyetler Birliği’nde aldıkları eğitim felsefesine göre “İnsan hayatı, ulus saygınlığıyla karşılaştırıldığında çok az değerlidir”. Muhina yaşamının sonuna kadar felçli kaldı ve 46 yaşında hayata veda etti. Antrenörü Klimenko ise olayın ardından İtalya’ya yerleşti, 3 yıl sonra kanserden vefat etti. Cimnastik izlenmesi heyecan veren spor dalı ama bir o kadar tehlikeli ve risklerle dolu.

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* MİLLİ CİMNASTİKÇİ - ESKİ MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ