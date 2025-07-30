Yangınlar, üç tarafı sularla kaplı güzel Türkiye’mizi, iklim değişikliğinden kaynaklı güneş insanlarımızı, pahalılık cebimizi yakıyor. Sporda durum farklı mı? Futbolda Osimhen transferi olursa kulübün kasasını, transfer olmazsa Galatasaray sevdalılarını yakacak. 18 takımlı Süper Lig’in transfer harcamaları takım patronlarını ve kasalarını yakarken, sezon sonu bakalım hangi kulüpler yanacak? Orada takımlar değil orantılı olmayan bütçeler yarışacak. Bütçeler eşit değil ama eşit kurallarla yarışacaklar. Futbol asla bir satranç değil adeta bir kumar, adeta seyri güzel bir yangın yeri. Bir başka yangın da kadınlar voleybolda... Japonya, milli voleybolcularımızı yaktı!

Yangını bol ülkemde bu yıl ne hikmetse ülke genelinde yaklaşık 3 bin yangın çıktı. İklim değişikliği nedeniyle örneğin Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 49.5 dereceyi görsek de büyük çoğunluğu insan kaynaklı, sorumlu bakanlığın garip açıklamalarıyla birlikte çaresizlik, dualarla çözülmeye çalışılıyor. Ama sönmüyor. Cehalet ağrı yapan bir hastalık olsaydı, çözümü bireysel olabilirdi. Kültürel kimlik ile siyasal kimlik farklıdır. Yetkililerden umudu kesmeye başlayan halkın tek çözümü toplumsal sivil dayanışma.

2 yıl önce bulunduğum Datça’da çıkan büyük yangında, halkın dayanışması örnek bir çalışmaydı. Eline tırmık alan, bir kap su alan herkes yardıma koşarken, tüm işletmeler adeta depolarını boşaltmış maddi manevi yardıma koşmuş müthiş bir sivil dayanışma örneği sergilemişti. Ülkenin her yerinde beklenen davranış modeli. Otel yangını, orman yangını, ekonomik yangın, transfer yangınları... Yana yana bir hâl olduk...

Ülkemizin bir an önce toparlanması, hükümet, belediye ve halk işbirliğiyle vatana sahip çıkılması gerekir. Hak, hukuk, adalet yangını söndürülmeli. Belediye başkanları tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılarak işlerinin başına dönmeli. Büyük bir dayanışma ile toparlanma dönemine geçilmeli. Her alanda yaşanan bu çöküş durdurulmalı. Laik, çağdaş, demokratik, sosyal hukuk devleti yeniden inşa edilerek parlamenter sisteme geçilmelidir. Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır.