Yerelin gücü

15 Aralık 2023 Cuma

Yerel seçimler, ülkemiz ve halkımız için büyük önem taşıyor. Aynı zamanda muhalefete de büyük sorumluluklar yüklüyor.

Muhalefet partilerinin, özellikle de ana muhalefet partisi CHP’nin bu tarihi sorumluluğun ayırdında olması ve seçim sürecinde buna uygun davranması, yaşamsal derecede önemlidir.

Son günlerde, başta İzmir olmak üzere Ege kentlerinde, gündemin tamamen yerel seçime ve yerel adaylara odaklandığını gözlemliyoruz. Bu da ister istemez, “yerel siyaset” konusunda daha fazla düşünmeyi, tartışmayı ve düşünce üretmeyi beraberinde getiriyor.

YEREL DİNAMİKLER

Hiç unutulmaması ve mutlaka göz önünde tutulması gereken gerçeklik, yerel seçimlerin kendine has dinamikleri olduğudur. Böylesi dönemlerde, yerel siyaset ve yerel toplumsal dinamikler öne çıkmaktadır. İşbirliği de ancak yerelde ve yerel örgütlerin, adayların ortaklaşmasıyla, dayanışmasıyla yapılabilir. Bütün bu gelişmelere koşut olarak, kent temelli ve seçim çevresi odaklı yeni bir siyasal yönsemenin belirlenmesinin ve yol haritasının oluşturulmasının doğru olacağını düşünüyoruz.

Bu planlamada, şu anda muhalif belediye başkanlarının yönettikleri şehirlerle, iktidarın elinde bulundurduğu kentler için, farklı hazırlıklar ve çalışmalar yapılabilir. Dolayısıyla, muhalefetin kazanmayı hedeflediği kentler, yerleşim yerleri öncelikli olmalı ve öne çıkarılmalıdır. Bu kentler için adaylar erken açıklanmalı ve çalışma programları erken oluşturulmalıdır.

BAŞKAN ADAYLARI

Yerel seçimlerde, öncelikle belediye başkanlıklarının kazanılması ve bunu başarıp sonuç alabilecek isimlerin adaylaştırılması başat hedeftir. Bu bağlamda, hangi isimlerle başarılı sonuç alınabileceği hedefi mutlaka gözetilmelidir. Bunun için de kentlerde kamuoyu araştırmaları ve siyasi ölçümlemeler yapılabilir. Doğrusu sahada bunların yapılmaya başladığını da gözlemliyoruz. Son seçimden alınan dersle, adayların belirlenmesi, açıklanması kesinlikle son ana bırakılmamalıdır.

Biz muhalefetin, özellikle de ana muhalefet CHP’nin yaşadığı tüm zorluklara ve sıkıntılara karşın, önümüzdeki yerel seçimlerde başarılı olabileceğini düşünüyoruz. Elbette yerelin gücünü iyi kavramak, doğru yönlendirmek ve yerel toplumsal dinamikleri tam anlamıyla sahaya çıkarabilmek koşuluyla.

CUMHURİYETÇİLER BULUŞUYOR

21 Aralık 2023, Perşembe günü saat 18.00’de, Cumhuriyetçilerin İzmir buluşması var. “100. Yılda Laik Cumhuriyet Büyük İzmir Buluşması” adıyla düzenlenen etkinlik, İzmir’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak. İBB’nin ev sahipliği yaptığı; ADD, Birleşik Kamu-İş, ÇYDD, Sanatçılar Birliği ve gazetemiz Cumhuriyet’in de düzenleyicileri arasında olduğu büyük buluşmaya, birçok sanatçı şiirleri, türküleri, şarkıları ve seslenişleriyle katkıda bulunacak.

Etkinliğe, başta gazetemizin yazarı Ataol Behramoğlu olmak üzere, Melike Demirağ, Tolga Çandar, Faruk Demir, Orhan Aydın, Haluk Çetin, Tuğrul Keskin, Evrim Keskin, Fırat Yalçınkaya, Nilüfer Akdoğu, Erhan Doğan, Meftun Yetiş, Gülhan Tabak, Tevfik Kızgınkaya gibi isimler katılacak.

Bu büyük buluşmanın tarihini ve saatini, lütfen bugünden not edin. Tüm yurttaşlarımızı, 100. yılında laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmaya çağırıyoruz. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe, tüm İzmirlileri bekliyoruz.

MİZAH FESTİVALİ

Bugünlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İzmir’de ilginç bir festival yapılıyor. 7. kez düzenlenen festivalin oldukça zengin bir programı var. Mizah içerikli sergiler, oyunlar, film gösterimleri, gazetemiz yazarı Mustafa Balbay’ın da konuşmacı olarak katıldığı konferanslar ve söyleşiler festival süresince İzmirlilerin izlenimine sunuldu, sunuluyor. “Çizgilerle İnsan Hakları” sergisinin yanı sıra, bu yılın “Aziz Nesin Mizah Ödülleri” Ali Poyrazoğlu, Kandemir Konduk, Niyazi Yoltaş ve Agim Sulaj’a verildi.

Bizim en çok dikkatimizi çeken, değerli dostumuz Dr. Efdal Sevinçli’nin “iğneyle kuyu kazarcasına” büyük emeklerle ortaya çıkardığı sergi oldu. “İzmirli Karikatürler 1908 -1928” başlığıyla İzmir Sanat’ta düzenlenen sergide, İzmir’in mizah tarihindeki yeri ve önemi ortaya çıkıyor. Gerçekten bu sergiyle, birçok yönden öncülüğü bilinen İzmir’in, ülkemiz mizahı ve mizah tarihi açısından da ne denli önem taşıdığının, tam anlamıyla ayırdına varıyoruz. Sergide Efdal Hoca’dan ve İBB yetkililerinden aldığımız sevindirici bir bilgi de bu çalışmaların kitaplaştırılıp yayımlanacağı haberi oldu. 7. İzmir Uluslararası Mizah Festivali’ne emek veren ve katkı koyan herkesi yürekten kutluyoruz.