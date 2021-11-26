Ekonomiye nah, leblebiye narh!

26 Kasım 2021 Cuma

Üç yıl önce yitirdiğimiz değerli ekonomist Tevfik Güngör Uras, Dünya gazetesinde Tevfik Güngör, Milliyet gazetesinde Güngör Uras adıyla ekonomi; Sabah gazetesinde de Ali Rıza Kardüz imzasıyla gastronomi üzerine harika yazılar yazardı.

Güngör Uras, üç harfli marketlere baskın yöntemiyle enflasyona çare aranan, her şeyin her gece zamlandığı 2021 Türkiyesi’ni göremedi. Ama öngördü ve tarif etti. Hem de 1998’de, Ali Rıza Kardüz mahlaslı bir yazısında*:

Devr-i Osmani’de bermutad, fiyatlar almış başını gidiyor. Zamanın saray muktedirleri toplanmış, pahalılık dedikleri enflasyona muhabbet ile çare arıyorlar.

Biri “Kiraları donduralım” diyor, öbürü “Olur mu, hepimizin mülkü var” diye itiraz ediyor. Öteki “Ücretleri indirelim” diyor. Beriki “Aman efendim, hepimiz maaş alıyoruz” diye karşı geliyor. Diğeri “Üç kasabı, beş manavı ipe çekelim, ibret-i âlem olsun” diyor, başkası “Başımıza iş açmayalım” diye uyarıyor.

Sohbet uzadıkça uzayıp çareler tükenirken biri atılıyor: “Leblebiye narh koyalım!”

Hazırun hep birlikte ayağa kalkıp, el çırpmaya başlıyor: “Fevkalade!.. Fevkalade!..”

BAE yatırımlarına bel bağlayan AKP ve MHP iktidarı, korkarım Arap leblebisine narh da koyamaz, sevgili okurlarım.

* Sabah gazetesi, 22 Nisan 1998