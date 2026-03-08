Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sınır ötesi operasyonda kuşkonmaz ikilemi
Mine G. Kırıkkanat
Son Köşe Yazıları

Sınır ötesi operasyonda kuşkonmaz ikilemi

08.03.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Takvimler 1995 yılının nisan ayını gösteriyordu.

Milliyet’in Fransa temsilcisiydim. Paris’te bahar sofralarından eksik olmayan beyaz kuşkonmazı keşfetmiş, yemelere doymuyordum. Dikkat etmiştim, müdavimi olduğum bistrolarda sosis iriliğindeki beyaz kuşkonmazı elleriyle tutup mayoneze batırarak yiyorlardı. Garibime gittiği için “Elle mi yenir?” diye sorguladığımda, “Evet, kuşkonmaz elle yenir” demişlerdi.

Dünya medyaları TSK’nin Hasan Kundakçı komutanlığında 21 Mart’ta Irak’ın kuzeyine girip PKK’lilere karşı başlattığı (2 Mayıs’a kadar devam etti) Çelik Harekâtı’na ateş püskürüyordu.

İstanbul Milliyet’ten bir telefon geldi. Patron, Doğan Medya’nın yabancı dil bilen ağır toplarını, Avrupa medyalarına TSK’nin sınır ötesi operasyon haklılığını anlatmakla görevlendirmişti. Paris’e Hürriyet genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök ve Milliyet’in üstat dış politika yazarı Sami Kohen gönderiliyordu.

SOS BAKİRE, LEVREK BEKÂR

Gazetecilerin yurtdışına propaganda seferi, Aydın Doğan’ın kendi fikri değildi. Ankara’dan rica edilmişti.

Gerisini anlamak kolaydı.

Fransız medyasından gerekli randevuları alıp otel rezervasyonlarını yaptım. İlk gece yemeği için de Ertuğrul Özkök’e şıklık olarak sevdiğini bildiğim l’Orangerie’de yer ayırttım.

Restoranın özelliği, Fransız sinemasının unutulmaz aktörü, eşcinselliğini onurla yaşayan Jean Claude Brially’ye ait ve tüm garsonlarının da “gay” olmasıydı.

Yemek saatinde l’Orangerie’de buluştuk. Zarafetle kırıtan garson; şık mönü kartlarını, masamıza reverans yapar gibi dağıttı.

Fransız mutfağının önemli bir özelliği, mönüde en basit yemeğin bile acayip şatafatlı adlarla sunulmasıdır.

Aşina olmayan biri, Fransızca bilse bile “levrek fileto, bakire sos ve otlu püre”den, sorarım size, levrek filetoyu neyle nasıl yiyeceğini çözebilir mi?

KUŞKONMAZ NASIL YENİR?

Hele adlandırmanın bire bir çevirisi, “kurt filesi, bakire sos ve otlu püre” ise o kurdun kurt değil levrek olduğunu hangi yabancı bilebilir?

Ertuğrul Özkök ve Sami Kohen’in mönüyü okur gibi yapıp benim ne seçeceğimi beklediğini gördüm. Şu nedir diye sormayacak kadar gururluydular.

Mevsim bahar. Başlangıçlara bir baktım, taze kuşkonmaz var. İçten bir sevinçle, “Ben kuşkonmaz alıyorum” dedim. “Çok severim.”

Ertuğrul Özkök, bilgiç bir dudak büküşüyle onayladı: “İyi fikir, tam mevsimi, ben de...” Sami Kohen de katılınca ana yemekte neler yedik anımsamıyorum ama üçümüz de kuşkonmazla başladık.

Şarabı tabii ki Ertuğrul Özkök seçti. Tabii ki o tattı. Servis yapıldı. Sonra her biri 20 cm boyunda, kallavi baş parmak eninde kuşkonmazlar tabağa bütün olarak dizilmiş, yanında özel sosuyla birlikte önümüze kondu.

ÇATAL ÇEKİMSER, BIÇAK KARARSIZ

Bu arada sohbet ediyoruz. Uzunca bir süre tabağıma dokunmadım. Baktım, ikisi de yemeğe başlamak için beni bekliyor. Nezaketten değil, tabakların yanına sıralanan hepsi farklı iki çatal, iki bıçak, iki kaşıktan hangilerini kullanarak yiyeceğimi görmek için beklediklerini anlamakta gecikmedim.

Ukalalığımı gizlemeye bile çalışmayarak, “Kuşkonmaz elle yenir” deyip başladım 20 cm.lik dünya nimetlerini sosa bandıra bandıra yemeye... İkisi de kuşkonmazları parmaklarıyla tutup sosa giriştiler.

Ertesi ve son gece, Özkök ve Kohen’i yakın dostum Türkiye büyükelçisi Tanşuğ Bleda’yla buluşturmak üzere göz kamaştırıcı Le Doyen’de yer ayırtmıştım. Restoran, Champs Elysees sonundaki yeşil alanda iki katlı bir malikaneydi. “Ekselans” unvanını gerçekten hak eden büyükelçimizin aramızda bulunacağını özellikle belirttiğim restoran yönetimi, salonun tam ortasındaki prestij masasını bize ayırmıştı. Günümüzde muktedir avamın “monşer” diye küçümsediği görgülü diplomatlarımızın piri sayılacak Tanşuğ Bleda ve eşi Erel gelince masamıza oturduk.

CAHİL MAHCUP, BİLGİÇ MAHCUR*

Siparişe geçildi. Büyükelçimiz başlangıç için kuşkonmaz istedi. Servis yapıldı. Nezaket gereği hepimiz onun start vermesini bekledik. Ekselans Bleda, kuşkonmazı çatal ve bıçakla yemeye başlamasın mı?

Ertuğrul Özkök’ün o an bana fırlattığı öfkeli bakışı unutamıyorum. Aklıma geldikçe hâlâ gülerim.

Kuşkonmaz nasıl yeniri bilmediğim için elbette mahcup olmuştum. Ama ilerleyen zamanda “Ertuğrul Özköşk” diye anılacak bir oportünisti; en azından bilgiçlik tasladığı gastronomi adabında ketenpereye getirmiş olmak da doğrusu çok zevkliydi.

Ertesi gün arkadaşlarımı “Bana niye elle yenir dediniz?” diye haşladım.

Katıla katıla güldüler ve “Kuşkonmaz neye benziyor, elle yenirse neyi çağrıştırıyor, anlamadın mı? Tabii ki ciddi yemeklerde elimizle yiyecek değiliz!” demesinler mi?

Y.N. Barut** ile başlayan yaşamöykümün ikinci bölümü Ateş’te yer alacak bu ve başka anılarımı zaman zaman siz değerli okurlarımla paylaşacağım.

---

*Kısıtlı

**Kırmızı Kedi, 2025

İlgili Konular: #Büyükelçi #medya #fransa #Gazeteci #Ertuğrul Özkök

Yazarın Son Yazıları

Sınır ötesi operasyonda kuşkonmaz ikilemi

Takvimler 1995 yılının nisan ayını gösteriyordu.

Devamını Oku
08.03.2026
Namus yorgun, vicdan helak

İyi insansanız; insan, hayvan, hatta orman, dere, göl vb. gibi tehlikeye düşen bir varlığı savunur ve bazen kurtarabilirsiniz de.

Devamını Oku
01.03.2026
Özerk Amerikancılar

Ernest Grenier, İkinci Abdülhamit döneminde Osmanlı borçlarını düzenlemek için kurulan IMF’nin atası Düyunu Umumiye’nin müfettişi ve casusudur.

Devamını Oku
22.02.2026
Hiç kimsenin kızları...

Ben dahil birçok genç kadın, Epstein’in bizden ne istediğini öğrendikten sonra bile onun inine geri döndükleri için eleştirildi.

Devamını Oku
15.02.2026
Küresel kötülük ittifakı

1989 yılı mart ayı ortalarıydı.

Devamını Oku
08.02.2026
Sözü demokrat, özü faşistler

Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını toplamak için kurulan zamanın IMF’si Düyunu Umumiye’nin müfettişi ve Fransız casusu Ernest Grenier*, anılarının Kürdistan başlıklı bölümünde anlatır...

Devamını Oku
01.02.2026
Tetikte siyasi erk, hedefte İstanbul Erkek

Geçen hafta, kardeş yazarımız Barış Pehlivan’ın kaleminden İstanbul Erkek Lisesi’nde çevrilen dinci dümeni okudunuz.

Devamını Oku
25.01.2026
Hrant Dink’in iki ölümü

Yarın 19 yıl olacak, içimizdeki en insan kaldırımda cansız yatalı ve üstüne serilen muşambaya sığmayan ayaklarındaki tabanı delik papucuyla unutulmaz olalı...

Devamını Oku
18.01.2026
Güney Amerika’ya Ortadoğu modeli

Beyaz Saray, sosyal medyada Başkan Donald Trump’ın siyah beyaz bir fotoğrafını yayımlıyor, üstüne küçük harflerle “No games” altına büyük harflerle FAFO yazıyor.

Devamını Oku
11.01.2026
Ve Tanrı aşkı yarattı

Gazeteci, o sabah dörder dörder çıktı çalıştığı derginin eski ama soylu mermer merdivenlerini.

Devamını Oku
04.01.2026
Hemingway için “ikinci Truva kuşatmasının sonu” (2)

9 Ekim 1922 tarihli Toronto Daily Star gazetesinde Ernest Hemingway imzasıyla yayımlanan “Türkler İstanbul yakınlarında” başlıklı haber...

Devamını Oku
28.12.2025
Hemingway’in Türklerle imtihanı

Kurtuluş Savaşı’nın Cumhuriyetle taçlanmasına bir yıl var ve İstanbul işgal altındaydı.

Devamını Oku
21.12.2025
Bir sosyal demokratın anıları

Halkçı Parti’nin genç milletvekilleri koşulların izin verdiği ölçüleri aşarak 12 Eylül ve sonrasındaki işkence iddialarını Meclis gündemine taşıyordu.

Devamını Oku
14.12.2025
Hello Papa, sen misin yeni baba?

Boğaz kıyılarındaki küçük Byzantion yerleşkesini Nova Roma’ya (Yeni Roma, bugünkü İstanbul) dönüştürecek yıkım-yapım çalışmaları 324 yılında başladı.

Devamını Oku
07.12.2025
Türkiye’nin ilk kitap müzesi: FKE

Fethiye, yurttaşların ormanları yanmasın diye nöbet tuttuğu ve olağanüstü güzellikte kıyı şeridine çöken muktedirlere, muktedir torpillilerine karşı kazanamayacaklarını bile bile mücadeleye girmekten korkmayan çevreciler ile yurtsever Yörüklerin diyarıdır.

Devamını Oku
30.11.2025
Karar ve tavır

Türkiye artık ulusal bir toplum değil.

Devamını Oku
23.11.2025
Onlar SAFE, bizler saf..

Hayhuy arasında kaynadı gitti...

Devamını Oku
16.11.2025
Yangın önlemek mi, keriz silkelemek mi?

Turizm, Türkiye’nin en önemli gelir kaynaklarından biri.

Devamını Oku
09.11.2025
Panik atak mı, panik aşk mı?

Kırk yaş, rastgele bir yaş değildir.

Devamını Oku
02.11.2025
İster zart, ister zurt, illaki zort

Dünyada pek çok devlet ve yönetim biçimi vardır.

Devamını Oku
26.10.2025
Yılanların yalanı

Türkiye’nin yalanları, tarihi kadar uzun, kalın ve kuyrukludur.

Devamını Oku
19.10.2025
Hayaller Riviera, gerçekler Gazze

ABD’nin en hafif deyimle en tuhaf başkanı Trump’ın Gazze’ye ilişkin bir projesi var.

Devamını Oku
12.10.2025
Siter yalha züdü çekger dirmi?

Çocukken çok sevdiğim bir oyun vardı. Belki siz de oynamışsınızdır...

Devamını Oku
05.10.2025
Al saat ver saat

Makronezya müstebiti Valdemir Potin’in ricası üzerine Mikronezya’yı barışçıl amaçlarla işgal eden 100 bin Çinli askeri doyurmak kolay değildi.

Devamını Oku
04.10.2025
Bir muhtarın çığlığı

11 Eylül 2025 tarihinde Kadıköy ilçesindeki Caferağa Mahallesi’nin kalbindeki tek mazbut (tahrip edilmemiş alan), Ali Oğlu Hüseyin Vakfı’na ait 12 dönümlük arsa için bir ihale düzenlendi.

Devamını Oku
28.09.2025
Hatırla sevgili, o makus tarifi

100 bin Çinlinin 100 bin nüfuslu Mikronezya adasını işgali, iştah ve sefayla sürüyordu.

Devamını Oku
27.09.2025
Eğriliğin ederi, doğruluğun bedeli

Dünyanın tüm kedileri aynı dili konuşur, aynı tınılarda hırlar ve miyavlarlar.

Devamını Oku
21.09.2025
Kayyum devşirme

12 Haziran 2011 genel seçimleri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanı olarak girdiği ikinci, oy kullanabildiği ilk seçimdi.

Devamını Oku
14.09.2025
Sal gideyim, salla geleyim

Yalnız ve güzel ada Mikronezya’nın uyuşuk ahalisi, her şeye alıştığı gibi savaşsız gerçekleşen Çin işgaline de alışmış, minnak adayı nüfusu kadar işgalciyle paylaşmayı da kabullenmişti.

Devamını Oku
13.09.2025
Hayaller dolgun fon, gerçekler yırtık don

Güzel bir Kafkas atasözüdür: “Yükseklerde ne eserse alçaklarda onu toplarsın.”

Devamını Oku
07.09.2025
Belirsizliğe doğru

Joseph Ignace Guillotin, 1738 ile 1814 yılları arasında yaşamış bir doktor; Paris Tıp Enstitüsü’nde anatomi dersleri veren bir hocaydı.

Devamını Oku
31.08.2025
Yarım insan hakları

Mısır, nüfus çoğunluğu Müslüman bir ülkedir.

Devamını Oku
24.08.2025
我们身后还有十五亿

Çin’in Mikronezya’yı sessizce işgali Makronezya müstebiti Valdemir Potin hariç, Ezya arşipelindeki tüm istibdatları heyecana gark etmiş ve hatta okyanus ötesi kıtaları da zıplatmıştı.

Devamını Oku
23.08.2025
Bir vasiyetin ağırlığı

“Toplum olarak fikirdüşünce gelişmesi ve vicdan bilinçlenmesi gibi nimetlerden yoksun kalmışlığımızın iki sorumlusu vardır...

Devamını Oku
17.08.2025
Çin işi, asker dişi

Mikronezya ile Yutania’nın şöyle ağız tadıyla bir türlü kapışamayan ordularının sahillerde pineklediği bir sabah; olan oldu.

Devamını Oku
16.08.2025
İsyan hakkı

İnsanlar niçin anneye, babaya, düzene isyan ederler?

Devamını Oku
10.08.2025
Yanık toprak taktiği

Türkiye, artık ağır yaralı bir ülke.

Devamını Oku
03.08.2025
Satamam derdimi kimseye

Mikronezya’nın Yutania ile nihai kapışması beklenirken Ulu Çoban Muktedir Makropiç’in de askeri ve sivil ahalinin moralini elbette yüksek tutması gerekiyordu.

Devamını Oku
02.08.2025
Patria Nostra’dan Madara Mostra’ya

Hani karşınızda biri limon yer, sizin damağınız kamaşır.

Devamını Oku
27.07.2025
Emekli açlık, emeksiz tokluk

Köyde doğdum. Lise bitene kadar kara lastik ayakkabı giydim. Devlet yurdunda tıkış tıkış vaziyette üniversiteyi bitirebildim...

Devamını Oku
20.07.2025