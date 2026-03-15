Kadir İnanır onaylı erkeklik
Mine G. Kırıkkanat
15.03.2026 04:00
Mine ve Ali Sirmen, her yıl birkaç gün Marmaris’e gider ve daima Art Otel’de kalırlardı. Çünkü otelin kurucu sahibi Yılmaz Türkeri, Mine’nin kardeşi Zeynep’in eşi olup Ali’nin de yakın dostuydu.

Gerek Mine gerekse Ali uzun yıllardan beri bel fıtığından mustaripti. Ara ara tutuldukları oluyordu. 1990’lı bir yaz, Ali Sirmen Marmaris tatilinden yıllarca güleceğimiz ve gerçek başlayıp fıkrayla biten bir anıyla döndü.

Başlangıçtaki gerçek; Art Otel’de Kadir İnanır’la tanışmış, birlikte yemek yemiş, ahbaplık etmiş ve bitişik odalarda kalmış olmalarıydı. Marmaris’e gidiş yolunda Mine ile Ali’nin belinin tutulduğu da gerçekti.

PERFORMANS AĞRILARI

Kadir İnanır, o yıllarda Türkiye’nin “erkeklik” sembolü. Ali Sirmen’in fıkracılığı işte burada devreye giriyor ve Kadir İnanır’ın ağzından kendisiyle dalga geçiyordu:

“Otele geldiğimizde ikimizin de beli tutmuştu. Bir ağrıyor, öyle böyle değil... Bütün gece yatakta sağa sola dönerken Mine bir yandan, ben bir yandan aahh, offf diye inleyip durduk.

Sabah oldu, zaten uyuyamamışız, zar zor kalktık. Hazırlandık, kahvaltıya ineceğiz. Odadan çıktık, merdivenin başında Kadir İnanır’a rastladık. Meğer yanımızdaki odada kalıyormuş.

Beni görünce Kadir’in gözleri parladı, alkışladı ve:

- Abi, bu yaşta bu performans, hem de bütün gece... Vallahi hayran kaldım, bravo!

Demesin mi?”

ORTOPEDİK SERTLİK

Aradan yıllar geçti. 2000’li yılların başında bir gün, Sirmenlere gittim. Birlikte yemeğe çıkacağız. Mine Sirmen daha hazır değil. Yatak odasındayız, o giyinirken sohbet ediyoruz. Bir ara yatağın üstüne oturacak oldum, tahtaya oturmuşum gibi küt diye bir ses çıktı. Canım acımıştı. Bir baktım, karyolanın dibi gerçekten tahta, üstüne incecik, eski usul pamuk bir döşek serili.

Oysa Mine’nin görgülü zevkiyle döşenmiş evin tamamı ve yatak odası iç mimari harikasıydı.

“Mineciğim siz bu ortaçağ yatağında nasıl uyuyorsunuz, kemiklerim çatırdadı ayol!” diye inledim.

Mine başını salladı: “Sorma, çok rahatsız, çok... Ama ikimizin de bel fıtığı var, ortopedi doktoru tahta üstünde yatın dedi!”

Şaşırmıştım. Ortopedik tedavide tahta yatak mı kalmıştı? “Hangi doktor, ne zaman söyledi?”

Anımsamaya çalıştı, canım Mine’m, başkomiserim.

YATAK GİTTİ, HAYRANLIK BİTTİ

Sorgulamayı genişletince Sirmenlerin aldığı ortopedik öğüdün tarihçesi 1980’lere uzandı. Mineciğime yirmi yılda sırt ve bel ergonomisinin çok geliştiğini; yaylı, kauçuk ve sünger yatakçılıkta yeni çığırlar açıldığını, fıtıklılara uygun şahane yataklar üretildiğini anlattım. İçimden bunca kültürlü adaşımın konu hakkındaki cehaletine şaşırırken dışımdan bellerine uygun yeni bir yatak alması için ısrar ettim.

Mine güvenirdi bana. Birkaç gün sonra telefonda yeni yatağın rahatlığını müjdeliyor, “Hay çok yaşa, sen!” diye şakıyordu. Ama herkese haftalarca gülerek anlattıkları yatak aydınlanmasında noktayı, yine Ali Sirmen koydu:

“Yeni yatak öyle rahat ki sağa sola dönerken inletmiyor. Mine Kırıkkanat yüzünden Kadir İnanır’ın hayranlığını kaybettim...”

ALİ SİRMENSİZ İKİ YIL

Mine ve Ali Sirmen üniversite sıralarında tanışıp evlenmişlerdi. Öyle büyük bir aşktı ki onların aşkı, paylaşmadıkları hiçbir yaşam kesitini, yaşanmış saymadılar. Ali’nin en büyük korkusu, Minesiz kalmaktı. Hep önce ölmek istedi. Ama olmadı. 17 Mart salı günü, Ali Sirmen’in “Sevgili’ye” kavuştuğu ikinci yıl dolacak.

Her ikisinin de ruhu ışısın, bizler ve gazetemiz Cumhuriyet yaşadıkça unutulmayacaklar. 

