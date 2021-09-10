Koyunlar Vadisi, Puslu!

10 Eylül 2021 Cuma

Tabanı ufalanan AKP muktedirleri, şeriat isterükçü safları sıklaştırmaya çalışıyor. Taliban’ın inancıyla ters düşmediği açıklanan Türkiye’nin cumhurbaşkanı makamı halifeliğe, diyanet işleri başkanı şeyhülislam rütbesine göz kırpıyor. Ancak durum göründüğünden vahim olmalı ki vatan sathı kıyamet zamanı ortaya çıkması beklenen mehdi adayı kaynıyor. Adnan Oktar içeri tıkıldığından beri mehdilik kuyruğuna son giren Kurtlar Vadisi’nin tetikçi Polat’ı, tarikatçı Necati Şaşmaz oldu.

Mehdi beşer, Necati şaşar deyip geçebilirsiniz.

Tansu Çiller’in başbakan olduğu yıllardı. İki Türk, ağırladıkları yabancı konuğu kebapçıya götürdüler. Konuk, “vejetaryenim” dedi, canım kebapları yemedi. Türklerden biri, ilk kez duyduğu “vejetaryen” sıfatından çok etkilenmişti. Ertesi gün kendisi de bir et lokantasına davetliydi, icabet etti ama yemekleri geri çeviriyordu. Arkadaşları, “Neden yemiyorsun abi” diye sordular. Adam, bir gün önce duyduğu “vejetaryen”likle hava atmak için yanıp tutuşuyordu. Ama sözcük uçup gitmişti aklından. “Çünkü travestiyim, et yemiyorum!” demesin mi?

Siz merak etmeyin dostlar, Türkiye’de şeriatın da cılkı çıkar, kıyamet de mehdi yetişemeden kopar.

Ve bu ülkeyi yine Cumhuriyet kadroları sırtlanır ve geleceğe taşır.