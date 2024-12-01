Masumlar yanar, zalimler ısınırken...

01 Aralık 2024 Pazar

Ben 1 Ocak 1994 Kavak/Samsun doğumlu Hava İstihkâm Er, Uğur Seldüz.

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde Hava Harp Okulu’nda hiçbir rütbesi olmayan, tuvalet yıkayan, nöbet tutan bir erdim. O gece komutanların Atatürk Havalimanı’nda terör saldırısı var emriyle, hava limanına götürüldüm. Havalimanında yaklaşık 1saat kaldım, kaldığım süre boyunca kimsenin malına, canına tacizde tecavüzde bulunmadım. Kimseyi öldürmedim, kimseyi yaralamadım, aksine vatandaşlardan dayak yedim; sağ kulağıma vurup kulak zarımı patlattılar, duyma kaybım var.

Darbe girişimini öğrenir öğrenmez kendi imkânlarımla kışlaya geri döndüm ve bir daha da dışarı çıkmadım.

Olaylardan birkaç gün sonra, kendi irademle savcılığa giderek ifade verdim. Savcı bey de er olduğumu, bir suçum olmadığını, kandırıldığımı, benim tanık olduğumu söyledi.

Ama şimdi, aleyhimde hiçbir delil olmamasına rağmen birden bire sanık oldum ve İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet hapse mahkûm edildim.

İLİKLİ YARGI, DÜĞMELİ ADALET

Mine Hanım, ömrüm hayatım boyunca FETÖ’yle hiçbir bağım olmadı. Askere gitmeden önce köyümde çiftçilik yapan, çobanlık yapan ilkokul mezunu bir insandım.

Hiçbir zaman FETÖ’ye “muhterem hocam” demedim, FETÖ’ye şiir yazmadım, “Gel bitsin bu sıla hasreti” diye seslenmedim. Ama yıllarca FETÖ’yle kol kola yürüyenler, FETÖ’yle birlik olanlar; FETÖ bizi kandırdı diyerek masum ve kahraman oldular. Hiçbir rütbesi ve vasfı bulunmayan er, hain terörist oldu.

Mine Hanım, ben suçlu olduğum için hapis yatmıyorum. Suçsuz olduğumu başta beni yargılayanlar olmak üzere ülkemizdeki hukukçular ve adalet çalışanları iyi biliyor. Ama ellerinden bir şey gelmediğini de ben iyi biliyorum.

Çünkü gerçek FETÖ’cüler hapse girmesin, keyifleri, rahatları bozulmasın diye, ailelerinden, sevdiklerinden ayrı düşmesinler, makamlarından koltuklarından ayrılmasınlar diye; ben onların yerine hapis yatıyorum. Onlar ise dışarıda hiçbir şey olmamış gibi keyiflerine bakıyor ve buna da adalet diyorlar.

‘ER’ DOĞAN MASUM, ‘ER’ OLAN MAHKÛM

Mine Hanım, Türkiye Cumhuriyeti devletine darbe yapmak, ülkeyi bölmeye çalışmak, kala kala mesleği çobanlık olan; çocukluğunu ve gençliğini dağlarda geçirmiş bir ere mi kaldı? Siz buna inanır mısınız, bir er darbe yapabilir mi, bir erin darbeden çıkarı olabilir mi, bir er darbe planlayabilir mi, bir er komutanları kandırabilir mi?

Mine Hanım, sizlere şu soruyu sormak istiyorum:

Sayın cumhurbaşkanımız dedi ki “FETÖ bizi kandırdı, maalesef kandırıldık, milletim bizi affetsin”.

FETÖ denen örgüt yıllarca cumhurbaşkanımızı kandırıyor ve cumhurbaşkanımız affediliyor, peki hiçbir rütbesi olmayan bir er neden komutanlar tarafından kandırılınca hain, terörist oluyor ve ömrünün geri kalanını hapiste geçirmek zorunda kalıyor?

Benim cumhurbaşkanımızdan ne farkım var, ben de kandırıldım, ben de mağdur ve masumum.

HAYATIMI GERİ VERİN

Mine Hanım, ben dışarıda özgür olsam devletime nasıl bir zarar verebilirim, ne yapabilirim? Babamın köydeki eşeğini örgütleyip Ankara’ya mı yürüyeceğim, başkente çıkarma mı yapacağım? Eğer bundan korkuyorlarsa korkmasınlar; vallahi de billahi de Allah çarpsın öyle bir niyetim yok.

Tek istediğim köyüme, Gebeş dağına geri dönmek, hayatıma kaldığım yerden devam etmek, ineklerimi dağlarda otlatmak istiyorum.

Anam babam beni dualarla başıma kına yakarak peygamber ocağına gönderdi. Gerektiğinde vatana kurban olayım diye. Ama yargımız beni FETÖ’ye kurban etti, devlet büyüklerimiz siyasi çıkarlarına kurban etti. Eriz diye ne adam yerine konulduk ne yurttaş yerine konulduk ne de insan yerine konulduk.

Sizden isteğim, ricam sesimi duymanız, sesimi duyurmanız. Yargımızdan, adaletimizden ümidi kestim. Eğer sesimi duyurursanız, belki asil Türk milleti de duyar da bana yardım ederler. Tek isteğim, ricam budur.

Mektubuma son verirken sizleri saygıyla selamlıyorum.

Hava İstihkâm Er

Uğur Seldüz

Çorum B-3 Koğuşu

Dosya no: İstanbul 34. A.C.M. 2022/380 Es 2023/322 Karar

Y.N. Yayımladığım hükümlü mektubu, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Mektup Okuma Komisyonu tarafından görülmüştür. Metin tarafımdan kısaltılmış, dil yanlışları düzeltilmiş, noktalama işaretleri eklenmiştir.