Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Olmak ya da olmamak...

11 Şubat 2024 Pazar

Gencecik yaşta aramızdan ayrılanların garip biçimde çoğaldığı bugünlerde yaşamın anlamını doğum ve mutlak sonu ölüm üzerinden sorgulamayan var mıdır? 

Sanmıyorum. 

Elbette cahil ve aptalları hesaba katmıyorum. Onların harcı değildir ne yaşam ne de ölüm üzerine basmakalıp olmayan düşünce üretmek. 

Aslında ölümün karşısına yaşamı koymak, bence yanlış. Çünkü ölüm, son halkası da olsa yaşamın bir parçası. Gerçek fark, savaşım ve karşıtlık, “olmak” ile “ölmek” arasında...

Bu iki sözcük arasındaki ses akrabalığı, bir rastlantı değil. Noktasız “oluyoruz”, noktalı “ölüyoruz”. Olmazsak ölüyoruz, ölürsek zaten olmuyoruz. Son sözü ölümün söyleyeceğini, nihai zaferi mutlaka onun kazanacağını bile bile, olmaya, bir şeyler olmaya çalışıyoruz, habire.

SONUÇ BELLİ, AMA İNANAMIYORUZ

Doktor olmaya, mühendis olmaya; yazar, memur, kasap, çöpçü, zengin, iyi, kötü, namuslu, namussuz, adam, kadın, insan olmaya uğraşıyoruz. Kimimiz başarıyor, kimimiz başaramıyor. Ölümün her şeyi silip süpüreceğini bilerek sanki kalıcıymışız gibi “olmaya” çaba harcıyoruz. 

İstisnasız, hepimiz.

Depremde binlerce hemcinsimiz ölüyor, geri kalanlar “olmayı” sürdürüyor. Beyin kanaması, kalp krizi, trafik kazası, bazen suikast ya da cinayet; beklenmedik dönemeçlerde beklediğini biliyoruz, ölümün. 

Kaçınılmaz depremler bekliyoruz, yine de “olmak” peşinde, aklımızı kaçırmadan geleceğe ilişkin planlar, programlar yapabiliyoruz. 

ÇARESİZLİĞİN İTİCİ GÜCÜ

Neden? Nasıl başarıyoruz, nereden buluyoruz bu gücü?

Elbette çaresizlikte!

Çünkü tek çözüm olarak parmağını kımıldatmadan, yani “olmadan” ölmeyi beklemeyi, yani ölmeden ölüme teslimiyeti öneren bir yaşam alanında; düşmanı yok sayıp “olmaya” çalışmak daha kötü bir seçenek değil.

Ve ölüm karşısındaki çaresizliğin, böyle bir yaklaşımla çareye dönüştüğünü görmek, geçici de olsa bir tatmin.

86 yıllık yaşam kavgası 2020’deki COVID-19 salgınıyla biten Belçikalı yazar Marcel Moreau’yu Paris’te tanımıştım. Dostluğumuz, Türkiye’ye döndüğüm 2012 yılına kadar sürmüştü. 

CESUR TEREDDÜT

Marcel Moreau’nun vahşice karamsar bir öfkeyle yazdığı kitapları çok severim. Çünkü öfkesinde umut vardır, karamsarlığının gölgesinde de belli belirsiz parlayan ışıklar...

Karamsar olmasaydı Moreau, öfkeli olmazdı. Öfkeli olmasaydı umudu olmaz ve yerleşik düzene teslimiyeti seçerdi, hiç kuşkusuz. Yani beyin ölümünü. 

1985’te Filistinli teröristlerce kaçırılmakla ünlenen Achille Laura gemisinin 1994’te yine turistik bir sefer sırasında yanarak battığı gün, yazar Marcel Moreau da yolcuları arasındaydı. İyi yüzme bilmiyordu. Yolcuların canlarını kurtarmak için denize atladığı anda o da sırtına bir can yeleği geçirmiş ama suya atlamakta tereddüt ediyordu.

BAŞKASI YAŞIYOR YA DA YAŞASIN DİYE

Yavaş yavaş yan yatan geminin güvertesinde can yeleği bulamayan küçük bir kızın hıçkıra hıçkıra ağladığını görünce “Ben çok yaşadım, artık ölsem de olur” diye düşünüp yeleğini kıza verdi ve 

halata tutunup suya kaydırdı korumasız bedenini. 

Denizde öylece, yüzmeye bile çalışmadan gücünün kesilmesini beklerken iki genç kadın geçti yanından. Bir yandan sağlam kulaçlarla suyu yarıyorlar, öte yandan “Ne biçim gemiymiş, yeterli can kurtaran sandalı bile yok! Neyse ki kıyı uzak değil, 15 dakikada varırız” diye sohbet ediyorlardı. 

Marcel Moreau, birden canlandı ve yüzmeye başladı, iyi kötü. Yarım saat sonra sahil muhafaza tarafından kurtarıldı ve kitaplarını yazmayı sürdürdü. 

İşte bizler de aynı nedenle yaşıyoruz: başkaları yaşıyor ya da yaşasın diye.

KAPTANIN ŞİİR DEFTERİ

Yanımdayken başlıyor daha

bitmiyor hasretin.

Bütün rüzgârlarım senden

esiyor.

Pusulam özlemine takılmış.

Fırtınalara kim yakalanır.

Yoksul teknelerin yoksul

kaptanları.

Yönler, rotalar kaybolmuş.

Açık denizlere yağmurcu

dükkânı açmış martılar.

Ne limanlardan umut var

ne de bu gökyüzünden.

Dalgalar kötü haberci

bu gece.

Yanımdayken başlıyor daha

bitmiyor hasretin. 

 

A. Kadri Ergin


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Olmak ya da olmamak... 11 Şubat 2024
Bahis av ise gerisi savdır 10 Şubat 2024
İntihal 4 Şubat 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Tutuklular ve mahkûmlar da insandır
Özdemir İnce
Özdemir İnce Ruhsatsız Saray’dan ruhsatsız anayasa
Ali Sirmen
Ali Sirmen Kader mi?
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen İnanç baskısı yüzünden göç edenler
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Olmak ya da olmamak...
Veysel Ulusoy
Veysel Ulusoy Enflasyon ve yolsuzluk: Latin Amerika ülkeleri ve biz
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Kürt meselesi etnik bir mesele değil, bir Türkiye meselesidir!
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Belleğini yitiren demokrasi
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Kahramanın maçı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu’nun yasaklanan videosu

Kılıçdaroğlu’nun yasaklanan videosu
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Saat verildi... Artarak devam edecek

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Saat verildi... Artarak devam edecek
Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!

Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!
OSB’ye karşı köylüler kazandı: Proje iptal edildi

OSB’ye karşı köylüler kazandı: Proje iptal edildi
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Manken Tuğba Özay'ın 'Alper Gezeravcı' yorumu gündem oldu: '55 milyon dolara turistik gezi'

Manken Tuğba Özay'ın 'Alper Gezeravcı' yorumu gündem oldu: '55 milyon dolara turistik gezi'
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü

Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Muz liflerindeki mucize... Neden ziyan etmemeliyiz?

Muz liflerindeki mucize... Neden ziyan etmemeliyiz?
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!