Hafter’in petrolünü mü satıyoruz?

24 Şubat 2024 Cumartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır Devlet Başkanı Sisi gibi darbeci ilan ettiği bir diğer kişi Libaya’nın doğusundaki güçlerin lideri General Hafter’di. Hatta darbeci ilan ettiği General Hafter için hızını alamayıp “Darbeci Hafter’in Libya halkının hakkı olan petrolü kaçak yollardan satma girişimlerini engellemek için elimizden geleni yapacağız” bile demişti.

Geçen yılın aralık ayında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunan Gemi Yakıt İkmalciler Derneği (GYİD) başkanı ve temmuz ayında konkordato talep eden CYE Denizcilik AŞ’nin CEO’su Ali Deniz Eraydın, Türkiye’de faaliyet gösteren bazı şirketlerin Hafter’in bölgesinden gelen petrolün Malta’dan ithal edilmiş gibi sahte evraklar düzenleyerek Türkiye’de satıldığına öne sürdü.

Ne yani Erdoğan’ın “Libya halkının hakkı olan petrolü kaçak yollardan satma girişimlerini engellemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” demesine rağmen Hafter’in petrolü kaçak yollardan hem de Türkiye’de mi satılıyor?

Eski GYİD Başkanı Ali Deniz Eraydın’ın iddialarına göre öyle. Eraydın, bu konuda suçladığı şirketlerin başında eski ortakları CORAL Enerji de var.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na ifade veren Ali Deniz Eraydın’ın iddiaları yenilir yutulur cinsten değil. Bu iddiaları kısaca şöyle özetlemek mümkün:

“Poliport Kimya Sanayi AŞ, Polisan Holding AŞ, Alkagesta Ltd. Şti., Coral Enerji DMCC, Coral Enerji PTE, MADDOX DMCC ve MADDOX SA isimli şirketlerin İstanbul’da bulunan boğaz trafiğindeki gemilere yakıt veriyor görüntüsü altında dolaşıma yasak Libya ve Rus petrolünü sahte evraklar düzenleyip Türkmen ve Malta menşeili göstererek sisteme sokuyor, buradan kazandıkları para ile Hafter ve Wagner silahlı gruplarını finanse ediyorlar. Çünkü getirmiş oldukları petrol, Hafter ve Wagner silahlı gruplarının hâkimiyeti altındaki bölgelerden geliyor. Libya’da çıkartılan petrolün Türkiye’de dolaşıma sokulması yasaktır. Ayrıca Libya hükümeti ve BM de bu konuda yasak kararı almıştır.”

KAÇAK PETROL YURDA BÖYLE SOKULMUŞ

İhbarcı Ali Deniz Eraydın, petrolün nasıl kaçak yollarla Türkiye’de dolaşıma sokulduğunun yöntemlerini de şöyle ifşa ediyor:

“Yukarıda ismini verdiğim şirketler, kiraladıkları gemileri, Malta’dan ‘Mazot alacağız’ diyerek yola çıkartıyor. Girit Adası’nın güney tarafında AIS (uydu yoluyla takip sistemi) sistemini kapatarak Libya’ya yönlendiriyor. Libya’da Hafter ve Wagner gruplarının hâkimiyetinde bulunan Bingazi Limanı bölgesinden satışı yasak olan mazotu bu gemilere yükletiyor. Bu limanlardan gemilere yükleme yapıldığına dair BM raporlarını daha sonra sunacağım. Gemiler Girit Adası’nın güneyinde AIS uydu sistemini iki gün sonra tekrar açıyor ve Malta’dan geliyormuş gibi Mersin ve Gebze limanlarına yanaşarak gümrüğe kaçak mazotu sanki Malta açıklarından OPL (denizde gemiden gemiye nakledilen petrol ürününün yükleme adı) sistemi ile aldıklarını beyan ediyor. Sonrasında Poliport Kimya AŞ’nin ve Marmara Ereğlisi’nde bulunan OPET’in (A tipi antrepo), Alkagesta Ltd. Şti. MADDOX SA isimli şirketlere kiraladıkları depolara malı indiriyorlar. Buradan sağladıkları paraları da Dubai’deki hesaplarına yatırmaları isteniyor. Dubai’den aldıkları paralarla da Wagner ve Hafter gruplarına silah alıyorlar.

Bu şirketlerin Libya’dan getirttiği tankerlerin listesi Yarımca 110555 Gümrük Müdürlüğü’ne sorulup evrakların doğruluğu kontrol edilebilir. Zaten bu hususta bir araştırma yapıldığında 20’ye yakın kargonun anlattığım usulsüz yöntemlerle Türkiye’ye getirildiği ve çeşitli firmalara satıldığı tespit edilebilir.”

Savcılığa yapılan suç duyurusunda savcılık sanıklar hakkında CMK 153/2’den soruşturma açılmasını ve sulh ceza hâkimliğinden dosya hakkında gizlilik kararı talep etti.

Dava henüz görülmedi ve Ali Deniz Eraydın’ın savları şimdilik bir iddia. Ama Coral Enerji şirketinin eski ortağı CYE Denizcilik CEO’su bunu söylüyorsa bu iddiaları ciddiye almak lazım.

Dosyada somut delillere de yer veriliyor. Ama yerimiz bitti. Arkası yarın diyelim o zaman.