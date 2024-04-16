Almanları soyan çete
“HAVALA” kitabımda gün yüzüne
çıkmamış ilginç olaylar var.
Bunlardan birine dikkat
çekmek istiyorum. Bu olayda İzmir
merkezli bir çetenin çağrı merkezi
sistemi kurarak emekli Almanları nasıl
dolandırdığı ortaya çıkıyor.
Havala, bankacılık sistemi dışında
gerçekleştirilen kayıt dışı bir para
transfer yöntemi. Genellikle “Havaladar”
denilen kuryeler kullanılarak döviz
büroları ve kuyumcular üzerinden
yürütülüyor. Sistem içerisindeki bir
kuyumcuya gittiğinizde alacağınız ya
da göndereceğiniz para, kuyumcualıcı-satıcı arasında olan bir şifre
karşılığında size veriliyor ya da sizden
alınıp aktarılıyor. Bu aktarma işini de
Havaladar denen taşıyıcılar yapıyor.
Para ne sisteme giriyor ne de dijital
ortamda takip edilebiliyor. Hele bir de
getirilen para için “Nereden buldun”
sorusu sorulmayan Türkiye gibi ülkeler
varsa orası Havala cenneti oluyor. Bu
iş tamamen karaparanın taşınması,
aklanması ve uyuşturucu gibi suç
paralarının güvenle saklanmasını
sağlıyor. İşte bu yüzden son yıllarda
Türkiye’de mantar gibi çeteler baronlar
ortaya çıkmış durumda. İzmir’deki
çağrı merkezi dolandırıcılığı da bunun
örneklerinden biri.
Gelin kitapta da yer alan film gibi olayı anlatayım...
Havala’daki kişilerin İzmir’deki
çağrı merkezlerini kullanarak yüzlerce
yaşlı Alman vatandaşını “sahte polis”
dolandırıcılığıyla yüz milyonlarca dolar
dolandırdığı anlaşılıyor. Bu sistemin
başında olanlar Amar Sun ve Halit
Demir... Türk ve Alman polisi işbirliğiyle
sahte çağrı merkezi örgütü kıskıvrak
yakalanıyor.
Operasyon, Almanya’nın Bremen
kentinde bir kişinin, polis karakoluna
gitmesiyle başlıyor. Doğrudan polise,
“Benden aldığınız altınlar ne oldu?
Geri vermediniz” diyor. Ne olduğuna
şaşıran Alman polisi, kısa süre sonra
gerçek durumu öğreniyor. Kendilerini
polis olarak tanıtan birileri, “Sizin
mahallede hırsız yakaladık. Hırsızın
üzerinde sizin adres bilgileriniz vardı.
Bu hırsızın iki arkadaşı kaçak durumda.
Sizin eve girebilirler. Altın ve paranız
varsa korumaya almamız lazım”
diyerek Almanı dolandırmış. Sonradan
anlaşılıyor ki ülke genelinde böyle
benzer çok şikâyet var. Polisin yaptığı
incelemede, dolandırıcıların İzmir’den
aradıkları tespit ediliyor.
Almanya’daki soruşturma evrakında
Halit Demir’in, Türk-Lübnanlı “Saado”
örgütünün bir üyesi olduğu belirtiliyor.
Sosyal medyada lüks yaşantısını
sergilemekten kaçınmadığı da görülüyor.
Halit Demir, işlediği suçlar nedeniyle
Almanya Sauerland’den memleketi
Türkiye’ye sınır dışı ediliyor.
Türkiye’ye gelince de çektiği
videolarında süper gangster gibi
davrandığı anlaşılıyor. Kendisine “Papa
Kralle” adını veriyor. Halbuki kardeşiyle
birlikte İzmir’deki çağrı merkezi
aracılığıyla Almanya’daki binlerce
emekliyi dolandırıyor.
Soruşturma evrakında bir ses kaydının deşifresi de paylaşılıyor. Demir’in çetesi, hırsız olduğu iddia edilen kişiler hakkında ihbarda bulunarak yakındaki istasyona isimsiz bir çağrı yapıyor. Bayan B’nin ise devriyenin ihbar üzerine evinin önünden geçtiğinden haberi olmaması işlerin dolandırıcıların istediği gibi gitmesini sağlıyor. Yaşlı kadın yavaş yavaş istenen tüm bilgileri veriyor. Kurban hiçbir şeyden şüphelenmiyor.
Sonuçta dolandırıcılar, polis acil durum numarası 110’u yerel alan kodundan sonra ekrana koymak için sahtekârca bir yazılım kullanıyor. Halbuki bütün iş İzmir’den yürütülüyor. Yaşlı kadının tüm birikimini de bir çantaya koydurarak sahte polislere teslim etmesini sağlıyor.
Böyle sadece bir örnek yok. Münih, Stuttgart, Hannover, Kiel, Köln, Düsseldorf... Her yerde dolandırıcılar Türk çağrı merkezleri aracılığıyla yaşlı Almanları kandırıyor. Müfettişler örgüt üyelerini belirlemeyi başarıyorlar. Bazen 20 bin Avro kadar oluyor bazen milyonlarca.
Operasyonda şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 1.5 milyon Avro, 200 bin dolar, 150 bine yakın TL, 5 kilograma yakın altın bulunuyor. El koyulanların toplam değerinin 500 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Şüpheliler hakkında hazırlanan 181 sayfalık iddianamede, 25 Alman vatandaşı, mağdur sıfatıyla yer alırken 24 farklı eyleme yer veriliyor.
Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan HAVALA kitabımda bu ve bunun gibi daha birçok olayı gerçek kişiler, olaylar ve fotoğraflarla anlatıyorum.
İyi okumalar...
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