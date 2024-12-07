Bu çarktan hep birlikte çıkacağız

07 Aralık 2024 Cumartesi

Adı: Halil Falyalı

9 Kasım 1969’da doğdu.

Kuzey Kıbrıs basınında adı “Kıbrıslı hayırsever iş insanı” olarak geçer.

İddialara göre yaklaşık 20 yıl önce KKTC’de kumarhane güvenliği olarak işe başladı. Daha sonra birçok otel işletmeciliği ve kumarhane (casino) yöneticiliği yaptı.

Kıbrıs’ta beş yıldızlı Les Ambassadeurs Hotel&Casino’nun sahibiydi. Bunun yanında Fly Oil, Girne Marina, çeşitli bahis siteleri, restoranlar ve bilgi teknolojisi şirketlerinin de sahibiydi.

Yasadışı bahis sitelerini de yöneten Falyalı’nın kardeşi Hüsnü Falyalı, eşi Özge Taşker Falyalı, oğlu Cahit Falyalı...

Ulusal basın, Falyalı ismini ilk defa İngiltere Premier Ligi takımlarından 100 milyon sterline Fulham’ı almak istediğinde duyurdu.

Falyalı kardeşler, Kıbrıslı Türk bir ailenin fertleriydi ve 20 yıl içinde büyük bir servet sahibi oldular.

Bu para nereden geliyordu?

Bu hayat hikâyesi nasıl 100 milyon sterline kulüp alacak duruma gelmişti.

Tek seferde 100 milyon sterlin harcayacak birinin en azından 2-3 milyar sterlin parası olması lazımdı.

İddialara göre Falyalı ailesi, yasadışı faaliyetlerine uyuşturucu kaçakçılığıyla başlamıştı.

Aile, bütün iddiaları reddederek Falyalı’nın tüm servetini Kıbrıs’taki kumarhane işletmeciliğinden yaptığını söyledi.

Ancak tüm işleri “yasal” olan Halil Falyalı, 8 Şubat 2022’de bir gece vakti aracıya Kıbrıs’ta yoldayken kurulan pusuda şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürüldü.

Suikasta ilişkin dava İstanbul Çağlayan 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ederken Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan ve Falyalı’ya en yakın isim olan şüpheli Cemil Önal, Hollanda’da yakalandı.

Türkiye’nin iade talebi kabul edilse de iade edilmedi.

Savcılar o öldükten sonra da kurduğu yapıyı araştırmaya devam etti. Şimdi bir iddianame hazırlandığı ortaya çıktı. İddianamede “örgüt lideri” olarak bahsedilen Halil Falyalı’nın aslında yasadışı bahis baronu olduğu anlaşıldı. İddianame 651 sayfa. 36 kişi örgüt yöneticisi, 35 kişi suç örgütü üyesi, 178 kişi örgüte yardım eden olarak suçlanıyor.

Falyalı’ya ait olduğu belirlenen yasadışı bahis siteleri GRANDBETTİNG, IMAJBET, VİPPARK, CRATOSSLOT, KİNGBETTİNG, BETPARK, BETEBET, YORKBET, BETCUP olarak iddianameye girdi.

İddianamede en kapsamlı ve Falyalı’nın kurduğu düzen hakkında bilgi dolu itirafı Baran Karaağaç adlı şüpheli yaptı.

Karaağaç, Halil Falyalı’nın “boss” kod adını kullandığını belirterek şunları söyledi:

“Günlük ortalama 2-3 milyon TL civarında Skype’tan Mustafa Şahin ve Tekin’in talimatıyla kripto para transferleri yapıyorduk. Ancak Skype’ta geçen mesajlarda ‘Boss istiyor’, ‘Boss’un hesabına’ gibi cümleler kurulduğundan tutarların Halil Falyalı’nın hesaplarına aktarıldığını işi bıraktıktan sonra öğrendim.”

Soruşturma sonucunda yapay zekânın kullanıldığı, yüzlerce hesaba gelen paranın izini kaybettirmek için 60 saniye içinde başka hesaplara aktarıldığı, başkalarına ait banka hesaplarının kiralandığı ve aklamaya bile tenezzül etmedikleri yasadışı sanal bahis kaynaklı milyarlarca liralık karaparanın döndüğü bir sisteme ulaşılmış.

128 bin 126 kişinin ödeme kuruluşu hesapları incelenmiş ve 1535 banka hesabına ulaşılmış. 223 hesaptan tam 2 milyar 500 milyon Türk Lirası kripto hesaplara aktarılmış. O günkü kur ile değer 334 milyon dolar.

Öyle ki bu düzenle ilgili Halil Falyalı bağlantısı da yakalanmış.

Malta merkezli Binance Global isimli kripto varlık borsasından temin edilen bilgi ve belgelerde “Halil Cahit” pasaportlu kişinin aslında suikast sonucunda hayatını kaybeden Halil Falyalı isimli kişi olduğu anlaşılmış.

Hatta daha ilginci Halil Falyalı’nın Binance Global kripto varlık borsası hesabından, öldürüldükten sonra eşi Özge Taşker’in hesabına yüklü miktarda (yaklaşık 40 BTC) kripto varlık transferi yaptığı tespit edilmiş.

15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla da Özge Taşker hesabında yaklaşık 642 BTC (Bitcoin) olduğu tespit edilmiş.

Yani Falyalı öldürüldükten 67 gün sonra kripto hesabından eşi Özge Taşker’in kripto hesabına para aktarımı yapılmış.

O dönemde 1 BTC 40 bin dolar diye düşünürsek aktarılan para 26.5 milyon dolara tekabül ediyor.

Çok geniş bir dosyadan bahsediyorum. Kurtlar Vadisi’ni andıran olaylar bağlantılar, kimin eli kimin cebinde anlaşılması zor ilişkilerin yer aldığı bir yapı açığa çıktı.

Sadece bu iddianame özelinde değil, birçok ünlü ismin de adının karıştığı yasadışı bahis skandalı var.

Çok yakın zamanda tüm detaylarını Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkacak kitabımdan okuyacaksınız.

Bunu şimdiden yazıyorum ki tarihe not düşmek istiyorum.

Türkiye’yi, dişlilerinin arasına sıkıştığı bu çarktan hep birlikte çıkaracağız.