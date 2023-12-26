Deva’lının saadet zinciri

26 Aralık 2023 Salı

Milyonlarca gariban takır takır vergisini verirken ne yazık ki devlete vergi vermeyen, “naylon” faturalar ile dolandırıcılık yapan kişi sayısı inanılmaz artmış durumda.

Savcılıklara verilen bir suç duyurusu ve belgelerine ulaştım. İddiaya göre üçüncü kişiler üzerine kurulan şirketler aracılığı ile piyasaya naylon fatura veriliyor.

Faturalara baktım akıl alır gibi değil. DEVA Partisi teşkilatını saran bir saadet zinciri ya da Ponzi sistemi kurulmuş. Baştan söyleyeyim dosya inanılmaz karışık. Tane tane anlatayım...

Şikâyetçiler Ahmet Teke, Mehmet Kaya Bayar ve Bayram Şen. Şikâyet edilenler ise Mehmet Turan Veziroğlu, Mehmet Aydın, Burak Ustaoğlu.

Veziroğlu çakarlı araçla parti etkinliklerine katılan, Ali Babacan’a pırlanta rozet takan bir parti yöneticisi. Birçok parti etkinliğinde de üst düzey yöneticiler ile fotoğrafları var. Olayların parti görevlileri üzerinden dönüyor olması işin içine siyaseti de sokuyor.

Savcılığa sunulan dilekçede yer alan iddiaya göre DEVA Partisi Küçükçekmece İlçe Başkan Yardımcısı Veziroğlu, “plastik ithalatı yapıyorum ve yüksek kâr elde ediyorum” diye iş insanları Teke, Bayar, Şen’den yatırım adı altından para alıyor. Sonrasında sıklıkla duymaya alıştığım yöntemlerde olduğu gibi ise 4-5 ay düzenli kâr paylaşımı adı altında ödeme yapıyor. Düzen bozuluyor ve para ödenmemeye başlıyor. Para yatıran kişiler Veziroğlu’na ulaşmaya çalışınca iddialara göre türlü bahanelerle süreyi uzatmaya çalışıyor. Önce alacaklılarından birini arayıp polisin kendisini aldığını beyan ediyor. Sonra bu kişi Veziroğlu’nun eşini de alarak karakollara gidiyor ancak bulamıyor. Veziroğlu’nun eşi kocasının kayıp olduğunu beyan ediyor karakolda. Veziroğlu alacaklılara gönderdiği WhatsApp mesajında polislerin kendisini aldığını, karakolda olduğunu bildiren ses kaydı gönderiyor.

Günler sonrasında ise Babacan’ın danışmanı olduğu iddia edilen Ustaoğlu, 27 Temmuz 2022’de şikâyetçilerden biri olan Teke’yi arıyor ve “Çok büyük bir MASAK operasyonu var listede sen de varsın, fazla kurcalama Mehmet’ler MASAK’ın elinde seni de alacaklar” diye belirtiyor.

11 PARAVAN ŞİRKET

Bu gelişmeler yaşanırken Veziroğlu kendi sosyal medya hesabından 2022 Temmuz’da MASAK tarafından 250 milyon TL tutarını dolandırıp kaçmak bahanesi ile gözaltına alındığını ama bunun iftira olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Bu açıklamasına da Süleyman Soylu’yu ve İçişleri Bakanlığı’nı etiketledi.

Teke’nin şikâyetinde belirtildiğine göre 11 tane paravan şirket kurularak “naylon” diye tabir edilen faturalar kesildi. Teke 1.2 milyon dolar dolandırıldığını iddia ediyor.

Diğer şikâyetçi ise Bayar. Dilekçesinde Veziroğlu ile DEVA Büyükçekmece parti teşkilatı açılışında tanıştığını beyan ediyor. Bayar, 440 bin dolar dolandırıldığını iddia ediyor. Diğer şikâyetçi ise Şen. Veziroğlu ile tanışıklığı cezaevinden. Beraber cezaevinde yatmışlar. Veziroğlu “vergi usul kanununa muhalefetten” cezaevinde yatmış. Veziroğlu Şen’den 16 daire satın almış. 1 milyon 150 bin TL nakit para ödemiş gerisini çekle vermiş. Ancak çeklerin vadesi geldiğinde ödenmediğini ve “patates” diye tabir edilen tane ile piyasaya satılan çeklerden olduğunu öğrenmiş.

‘VURULDUM HASTANEDEYİM’

Veziroğlu’na ulaşmaya çalıştığında “vurulduğunu ve hastanede ameliyat olduğunu” beyan etmiş. Şen araştırmış, Veziroğlu’nun fazla yağlarını aldırmak için ameliyat yaptırdığını öğrenmiş. 3 milyon TL dolandırıldığını iddia ediyor.

DEVA’lı yönetici İdris Şahin’e sordum. İddiaları duyduklarını ve bilgi sahibi olduklarını söyledi. Ustaoğlu’nun Babacan’ın danışmanı olmadığını, bir ajans yetkilisi olduğunu söz konusu kişinin de ilçe yöneticisi olması sebebiyle fotoğraflarının bulunduğunu anlattı. Şahin, DEVA’nın konuyla ilgili uzaktan yakından bağı olmadığını beyan etti. İddiaların hedefindeki Veziroğlu ile de görüştüm. Pırlanta rozeti kapalı çarşıda yaptırdığını, kullandığı çakarlı aracının kiralık olduğunu anlattı. “MASAK beni inceliyor” açıklamasının gerçek olmadığını tefecilerin elinden kurtulmak için böyle bir yalan söylediğini belirtti. Şikâyet dilekçesinde yer alan firmalardan biri hariç diğerlerini tanımadığını, asıl mağdurun kendisi olduğunu, şikâyetçilerden Teke’nin FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Tefecilerin iş hayatını mahvettiğini ve yüksek faizler almak için bunu kurguladıklarını söyledi. Hakkını mahkemede arayacağını da ekledi.

Davayı takip edeceğim ama DEVA Partili Veziroğlu’nun söylediği kadar da basit bir durum yok ortada. Savcılığa sunulan belgeler ve iddialar ses kayıtları, mesajlar vb. delillendirilmiş.