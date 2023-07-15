100. yıl... 15 Temmuz’da çöken...

15 Temmuz 2023 Cumartesi

Her cumartesi gündemi Cumhuriyetin 100. yılı ile bağlantılı değerlendireceğimizi vurgulamıştık...

Bugün 15 Temmuz 2016’daki iç savaş hedefli karanlık darbe girişiminin 7. yılı.

Öncelikle şunu vurgulayalım: 15 Temmuz gecesi yaşananların bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için TBMM’de kurulan komisyon bir rapor hazırladı.

Bu rapor ortada yok!

Dönemin Meclis başkanı İsmail Kahraman raporu aldı, işleme koymadı. Fiilen kayıp!

Dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’la MİT Müsteşarı Hakan Fidan TBMM’ye gelip, soruları yanıtlamayı reddettiler.

Akar ve Fidan açık konuşmadan o gece aydınlanmaz!

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15 Temmuz gecesi, Ömer Halisdemir’e, “Semih Terzi’yi öldür” emri veren emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, M5 Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ardan Zentürk’e konuştu. Her şeyin ardında ABD’nin olduğunu, 15 Temmuz’dan aylar önce FETÖ’cü subayların, uyarıya rağmen görevden alınmadığını söyledi.

Pek çok şeyi özetleyen iki saptama.

Aksakallı yıllar sonra daha ayrıntılı konuştu. Konuşmak isteyen ancak gerekli zemini bulamayan başka emeklilerin ve hapiste yatanların olduğu söyleniyor. Kimi tutukluların vereceği bilgilerin, pek çok “doğru bilineni” tersine çevirebileceği konuşuluyor.

15 Temmuz’un hedefi şuydu:

Bir yanda FETÖ bir yanda AKP iktidarı... Devlet kurumları bu iki güç arasında bölünmüş... İki tarafın da kazanamayacağı bir süreç ve beraberinde büyük kaos, yıkım...

Devamını öngörmek zor değil. Çevremizdeki coğrafyada oynanan oyun!

Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir bakıma iç barışa yönelik iç-dış saldırıları püskürtme tarihidir.

FETÖ bunun en tehlikeli olanıydı. Devleti, dini ve siyaseti ele geçirmişti. Arkasına da dünyanın başlıca gücünü, ABD’yi almıştı. 1990’lı yıllardan itibaren okyanus ötesinden gelen tüm üst düzey ziyaretçiler Ankara’da devlet katına çıktığında ilk FETÖ’yü övüyordu. FETÖ, Orta Asya başta olmak üzere Sovyetler’in çökmesinden boşalan alanlara ABD’nin girmesinin zeminini hazırlıyordu.

Türkiye’de de cumhuriyet rejiminin tümüyle çökmesi için yapılacak her planın ana unsuru olabilirdi.

15 Temmuz gecesi toplum ve devlet katında genel sağduyu öne çıktı. Ancak plan tümüyle ortaya çıkmadı.

15 Temmuz’da FETÖ maşalı plan çökerken devamında da AKP devletin üstüne çöktü. Yeni bir rejim kuruldu!

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Menzil şeyhinin ölümü de 15 Temmuz sürecine denk geldi. Adıyaman’da THY’nin (Tarikat Hava Yolları) olağanüstü seferleriyle buluşan binlerce Menzilci, bir bakıma iktidar desteğiyle şeyhi uğurladı!

Tablo bize şunu söyletti:

FETÖ gitti METÖ mü geldi?

Demek ki iktidar, devlet kurumları içinde din merkezli bir grup ayrıcalık edinirse ne olur sorusunun yanıtını unuttu. Ya da bilinçli olarak böyle bir tercih yapıyor.

Devleti ele geçirdi geçirecek denen FETÖ’nün son kullanma tarihinin dolmadığını da görüyoruz.

Cumhuriyetin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken Cumhuriyet değerleri, Atatürk Devrimleri yeni bir sınavdan daha geçiyor.

Cumhuriyetin temelleri, her türlü etnik ve dini ayrımcılığa karşı öyle güçlü bir eşitlik, kardeşlik ve yurttaşlık bağıyla atıldı ki bu bağ, bir asırdır tüm karşıdevrim girişimlerini çökertti.

Yine çökerteceğiz...

Yeter ki muhtaç olduğumuz kudretin nerede olduğunu unutmayalım!