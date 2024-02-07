CHP’de sancı: Başarıya mı kurultaya mı?

07 Şubat 2024 Çarşamba

Partilerin yerel seçimlerde adaylarını belirleyip Yüksek Seçim Kurulu’na vermeleri için son tarih 20 Şubat Salı. AKP’nin Yeniden Refah Partisi (YRP) ile sürdürdüğü pazarlık için son günlere gelindi. DEM Partisi’nin izleyeceği yol şu aşamada çatallı görünüyor.

Adayları en çok tartışılan parti CHP. Bunu yadırgamamak gerekir. Zira CHP, öteki partiler gibi “Ben yaptım oldu” yöntemiyle, bütün tartışmalara kapalı bir süreç izleyemez.

İzleyemez ama bu da özerk güç odaklarının belirmesine, adaylaşma aşamalarının karmaşık hale gelmesine evrilemez. Evrilmemeli!

Eğer CHP parti içi demokrasiyi sağlıklı işletmezse bunu hiç yapmayan partiler derler ki:

- Tamam biz kapalı kapılar ardında, merkezi yöntemle aday belirliyoruz ama CHP’ninki çok mu farklı?

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Değişim söylemlerinin bayrağında yazını başlıca söz şuydu:

Önseçim!

Elbette önseçim de çok sağlıklı sonuçlar vermeyebiliyor. Ancak en kötü önseçim bile en iyi merkez listesinden iyidir. Zira seçimde olumsuzluk olduğunda parti tabanı da kendisini sorgular.

Önseçim için zaman yok diye merkezi karar verip onlarca belediye meclis üyeliği için önseçim yapmak, kendini yalanlamak oluyor. Bir kişi için sandık koymaya zaman yoksa 40 kişi için nasıl var?

12 Eylül 1980’den önce sadece CHP’de değil, bütün partilerde önseçim olduğunu anımsatalım.

Değişimin en temel göstergesi yerine gelmeyince şu soru akla geliyor:

- Değişim çalındı mı?

Daha nazik soralım:

- Tabanın değişim duygusu kullanıldı mı?

Yer yer toplumun, parti tabanın vicdanında oturmayan adayların merkezi olarak atanması, tartışma konusu. Yıldız’da özel büro tutarak yıldız olunmaz. Tabanda, toplumda heyecan yaratan adaylar, hedefler üreterek olunur!

MYK’nin içinde ve dışındaki ayrı MYK’ciklerden koro çıkmaz, kaos çıkar!

Tablo böyle olunca önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki ofisi ayrı bir çekim ve ilgi merkezi oluyor. Ofisin günlük ziyaretçi sayısı ortalama 70-80!

Kılıçdaroğlu, “Bir bilen mi, bir bilenen mi” ikileminde elbet birinciyi tercih edecektir. Ya kendisine yakınlığıyla bilinenler, bilenenler?

Türkiye’nin kalbi Ankara, Ankara’nın merkezi Çankaya. Burada Bekir Ödemiş’ten Tezcan Karakuş Candan’a, Necati Yılmaz’dan Ali Haydar Hakverdi’ye kadar 25 aday adayı varken, mevcut başkan Alper Taşdelen’in kabulü yüzde 70’i bulurken, hiç başvuru yapmayan bir kişi atanırsa bu nasıl anlatılabilir?

Tek isteğimiz aklıselim...

Biz burada keselim!

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CHP’de seçim döneminin iki kanadı olur:

Seçimde başarıya hazırlananlar, seçim sonrasına hazırlananlar!

Hangi tarafın ağırlıklı olacağını genel merkezin performansı, vereceği güven, yaratacağı heyecan ve sonuç belirler.

Seçim süreci de iki yarıdan oluşur. İlk yarı adayları belirleme, ikinci yarı adayların ve partinin sahaya çıkışı.

Aday belirleme sürecindeki kimi sancılar, son düzenlemelerle ve iyi seçim kampanyasıyla aşılabilir.

Beklentimiz bu...

2024, 2028’in kapısıdır.

Eğer beklenen başarı gelmezse yeniden içe dönüş başlar.

Köprüden önce son çıkış diye bir şey yoktur. Mutlak bir çıkış bulunur. Bütün mesele, Cumhuriyetin kurumlarını ve kurallarını yeniden inşa sürecine daha fazla zarar görmeden başlanması!