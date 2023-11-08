Değişiklik tamam! Değişim?

08 Kasım 2023 Çarşamba

CHP’nin 38. olağan kurultayı genel başkan değişikliği ile sonuçlandı. Özgür Özel, CHP’nin 8. genel başkanı olarak büyük bir beklenti ve sorumlulukla görevine başladı.

Bu bir genel başkan ve yönetim değişikliğidir.

Bu değişikliğin ne kadar değişim getireceğini zaman gösterecek.

Anadolu’da bir söz vardır; her gün bal demekle, ağız tatlanmaz. Sürekli değişim demekle de değişim olmaz. Bunun ilk somut göstergesi kasım sonunda yapılması planlanan tüzük kurultayı olacak.

Türkiye’de genel başkan değişikliği şu şekillerde olur:

Ölürse, parti kapatılırsa, kendisi çekilirse!

CHP, bunların dışında demokrasi yoluyla da bunun olabileceğini gösterdi.

Sadece bu bile CHP’nin Türkiye demokrasisine büyük bir katkısıdır.

Genel başkan seçiminin ilk turu yüzde 51’e 49 sonuçlandı! En şık olanı bir aşamada Kılıçdaroğlu’nun çekilmesiydi. 4 Kasım gecesinin o anlarıyla ilgili birbiriyle çelişen kulis bilgileri var. Konunun bu yanını dalgalanmaya bırakalım...

Özel’in dünkü Manisa konuşması, 4 Kasım gecesini iyi okuduğunu gösteriyordu. Yüzde 51-49’luk tablo, parti içi birliği sağlamanın sihirli bir değneği olmadığını gösteriyor. Bu anlamda Kılıçdaroğlu yola daha avantajlı başlamıştı. 22 Mayıs 2010’daki 33. olağan kurultayda 1246 delegeden 1200’ünün imzası ile aday gösterildi. Kullanılan 1197 oyun geçerli olan 1189’unun tamamını alarak genel başkan oldu. Bu, tartışmasız bir sonuçtu.

Özel’in seçilmesi ise hem değişiklik hem değişim isteminin yansıması olarak sancılı bir şekilde gerçekleşti. Devamının gelmesi için de büyük beklenti oluştu. Bu beklenti CHP dışındaki kamuoyunun da gündeminde. Maceraperest, hayalperest gibi sözcüklerin yanına, bunlardan ayrı ve bağımsız olarak yeni bir kavram eklemek gerekirse bizim toplum için şunu söyleyebiliriz:

Umutperest!

Milletimiz umutperesttir…

29 Mayıs’tan beri sokakta yurttaşlarla konuşurken en karamsar olanlar bile içini döktükten sonra şöyle diyordu:

- Her şeye rağmen umutlanacağımız bir şey var mı?

O “umut” aylar içinde, 14-28 Mayıs’ın sonuçlarının iyi yönetilememesinin de getirdiği iklimle genel başkan değişikliğinde vücut buldu.

Şimdi bunu değişime çevirme zamanı. Beklenti bu yönde.

Beklenti yüksekliği büyük bir güç, bir o kadar da büyük bir yüktür.

Özel, şu ayrıntıya dikkat etmek durumunda:

Büyük bir umut yaratmış olarak, güçlü bir hikâye ile koltuğa oturmuyor, büyük bir umut beklentisiyle koltuğa oturuyor. İki durum arasında ciddi fark var.

Seçimlerden önce şöyle demiştik:

- Türkiye’de köprüden önce son çıkış diye bir şey yoktur. Mutlaka son köprüden sonra da son bir çıkış daha bulunur. Ondan sonra da bulunur!

Şimdi, Mart 2024’teki yerel seçimler gündemde. 2024, 2023 seçimlerinin devamı değil, 2028’in kapısı! Bu bakımdan ayrıca önemli.

Özel için de ilk sınav. Yakın geçmişte hiçbir partinin genel başkanı seçimlere bu kadar kısa süre kala değişmedi. Zamanı da çok az.

CHP tabanına, Türkiye’ye ilk güçlü mesaj 10 Kasım’da verilebilir. O ölümsüzlük gününde, partinin de ilk Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda verilecek sözler umut üretiminin ilk enerjisi olabilir!