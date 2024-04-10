Mustafa Balbay
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Mansur Yavaş: Güvenadam!

10 Nisan 2024 Çarşamba

Kutluyoruz...

En yakın rakibinizin iki katı oy alıp Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığınızı bir dönem sürdürme hakkı elde ettiniz. Üstelik CHP’li ilçe belediyesinin 3’ten 16’ya çıkmasını, belediye meclisinde salt çoğunluğun kazanılmasını sağlayarak...

Son yıllarda yerleşmeye yüz tutan, “CHP büyük kentlerin ancak merkezlerinden oy alabilir” yaftasını söküp atanlardansınız.

Ankara’da herkes sizi çok sevdi. İnsanlar, en sevdiği, en çok değer verdiği kişiye nasıl bakarsa, size öyle bakıyor; baba, evlat, abi, kardeş, dost, hemşeri...

Bu, belediye başkanlığından da öte bir güven duygusu. En büyük kazanımınız ve kazandırdığınız değer bu oldu:

Güven!

Size dolu dolu şöyle hitap etmek uygun düşer:

Güvenadam!

***

Ankara’nın bütün unvanlarının hakkını verdiniz:

Cumhuriyetin başkenti...

Ahiliğin yurdu...

Hacı Bayram Veli’nin mekânı...

Roma yolunun mola yeri...

Bunların tümünü kucaklayan bir belediye başkanı oldunuz.

Afyonkarahisar’dan doğup 9 ili geçerek Karadeniz’e dökülen Sakarya ile Sivas’tan doğup 10 ili geçerek Karadeniz’e dökülen Kızılırmak’ın birlikte uğradığı tek il Ankara’dır. Bu ırmakların getirdiği bereketin etrafında kurulan iller de “Büyük Ankara” tanımının içindedir. Çankırı’dan Afyonkarahisar’a, Yozgat’tan Bolu’ya kadar 20’ye yakın il bu haritaya dahildir. Sizi bu iller de kendisinden görüyor.

Altını bir daha çizelim; CHP’nin üç olan ilçe belediye başkanlığını 16’ya çıkarmasında büyük payınız var. Belediye başkanlarından bir kadro yarattınız. Siyasal kökenlerinizle CHP’nin altı okundaki değerlerin sentezini oluşturdunuz.

Sakin bir güçsünüz ama bu gücün gölgesinden yararlanmak isteyenler sizin kadar sakin olmayabilir. Bugüne kadar çevrenizde sizin sakinliğinizi aşan bir enerji yükselmedi ama bu yükselmeyeceği anlamına gelmiyor. Bunun dışında CHP’nin makûs talihini yenmedeki payınız, güvenadam kimliğiniz sizden beklentiyi ayrıca yükseltecek.

Nereye yükseltecek?

Seçimlerden önce, “Bu son belediye başkan adaylığım” dediniz. Pek çok kişi bunu şöyle okudu:

2028’in potansiyel cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş’tır!

Bir hafta sonrasının görülemediği Türkiye’de dört yıl sonrası için aday adaylarının netleşmesi ne güzel!

Bütün büyüklüğünüzün CHP bütünlüğünün içinde kalmaktan kaynaklandığını elbette siz de çok iyi biliyorsunuz.

***

Ankara’yı tarihsel kimliklerinin tümüyle birlikte kucaklamanız sadece başkent değil, Türkiye için de çok önemli.

Size “Son Başkent Ankara” kitabımızda kaleme aldığımız şiiri armağan etmek isteriz:

“Hitit, Frig, Roma ard arda geçti/ Selçuklu, Osmanlı kalmayı seçti/ Kimi kavim göçtü kimi yerleşti/ Kızılırmak’la Sakarya’nın arası/ Uygarlıkların Ankara’sı.

İskender çözmeye geldi düğümü/ Sezar yazmaya geldi gördüğünü/ Malazgirt’le başladı Türk düğünü/ Kızılırmak’la Sakarya’nın arası/ Dünya tarihinin Ankara’sı.

Yunus, Hacıbektaş hep insan dedi/ Dünya böyle erdem görmedi/ Hacı Bayram Veli mekân eyledi/ Kızılırmak’la Sakarya’nın arası/ Güzel ahlakın Ankara’sı.

Toprağı bereket, taşı zarafet/ Vatan sevgisi en büyük iffet/ Horasan mirası Ahilikte hikmet/ Kızılırmak’la Sakarya’nın arası/ Türkiye’nin Ankara’sı.

Bir milletin yeniden dirilişidir/ Esaretin yere serilişidir/ Egemenliğin halka verilişidir/ Kızılırmak’la Sakarya’nın arası/ Mustafa Kemal’in Ankara’sı.”

Bize bu şiiri yazdıran en önemli etken Ankara’yı sizin gibi bir başkanın yönetiyor olmasıydı.

Teşekkürler...  


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