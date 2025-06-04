“Yeniden aday olmak gibi bir derdim yok” söyleminden şuna geldi:

“Emri hak vaki olana kadar buradayız!”

Adaylık derdim yok sözünü, Türkçeye şöyle çevirmiştik:

“Adaylık istemem, anayasaya koyun!”

Şimdi, “Nereye koyarsanız koyun, benim adaylığımı sağlam yere koyun” diyor.

Bir hafta içindeki dalgalanmanın nedeni şu:

Saray’daki hesap sahaya uymadı!

30 Ekim 2024’te Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Ahmet Özer’le başlayıp 19 Mart 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’yla zirveye çıkan “silkeleme”, “buzdağının görünen ucu”, “dananın kuyruğu”, “turpun büyüğü”, “ahtapot” kumpaslarında gelinen noktayı 8 Nisan günü, “AKP 4-0 mağlup” başlığıyla işlemiştik:

1- Dipten gelen dalgayı göremedi.

2- Ekonomiden gelen dalganın altında kaldı.

3- İmamoğlu tepkisinin en çok üç gün süreceğini, sonra unutulacağını sanmıştı.

4- CHP’nin parçalanacağını sanmıştı, 6 Nisan olağanüstü kurultayıyla bütünleşti.

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O yazının üzerinden yedi hafta geçti, elbet yenilgiyi kabul etmedi. Yeni hamlelerle, yeni dalgalarla 4-0’lık yenilgiyi azaltmaya çalışıyor.

26 Nisan’da ikinci dalga, 20 Mayıs’ta üçüncü dalga, 22 Mayıs’ta dördüncü dalga, 23 Mayıs’ta beşinci dalga, 31 Mayıs’ta altıncı dalga geldi.

Dördüncü dalganın ertesi günü gelen gözaltılar kimi yayın organlarına göre yeni dalgaydı, kimine göre dördüncünün tamamlayıcısıydı.

Dünkü yazımızda da CHP’li belediyelere operasyonla CHP kurultaylarına yargı kıskacının bağlantısız düşünülemeyeceğini vurgulamıştık. Aynı gün her iki konuda kilit gelişme oldu.

Son dalgada gözaltına alınanlar sürgün kampına götürülür gibi masumiyet karinesi, mahkûmiyet karinesine çevirilip servis edildi. Aynı saatlerde CHP’nin 38. olağan kurultayının iptaliyle ilgili davanın iddianamesi medyaya yansıdı. Bu davadaki bir numaralı şüpheli CHP PM üyesi ve altıncı dalgada gözaltına alınan Baki Aydöner. İki numaralı şüpheli Cemil Tugay, üçüncü sırada Ekrem İmamoğlu var.

40 sayfalık iddianameyi okuduk. Bir cümle şöyle:

“İkinci tur oylama sürerken Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na adaylıktan çekilmesi için baskı yapıyordu!”

İkinci tur başladığına göre adaylıktan çekilme tartışması bitmiş demek ki!

Bir başka sayfada; kurultay kararını değiştirmesi karşılığında paye verilenler arasında Mustafa Bozbey de var. “Ona Bursa Büyükşehir Belediye başkan adaylığı verildi” diyor. Bozbey, dört dönem Bursa Nilüfer Belediye başkanlığı yaptı, 2019’da da ilk Bursa Belediye başkan adaylığında seçimi kıl payı kaybetti!

Altıncı dalgaya bakıyoruz; 1994’ten beri İstanbul’da en uzun süre başkanlık yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün mü yolsuzluğa bulaşmış?

Dört dönem milletvekilliği yapan, yolsuzlukları araştırmayı iş edinmiş, “Yağma Yılları” diye kitap yazmış Aykut Erdoğdu mu yolsuzluğa bulaşmış?

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Sözümüz sana...

Siyasal ölümsüzlük istiyorsun ama bu yöntemle olmaz! Siyasette ölümsüzlük, sadece senin gibi düşünenlerin değil, senin gibi düşünmeyenlerin de sana saygı duymasıdır!

Şimdi birlikte yola çıktıklarının bile saygısını kaybediyorsun!

Atalarımız, akılla yaşı birleştirmiş. Akıl yaşta değil baştadır ama aklı başa yaş getirir demiş! Sende tersi oldu!

Yaptığın hesap tutmadı; ısrarla tutturmaya çalışıyorsun. CHP’den İmamoğlu’nu çıkar, sonra CHP’yi Özel-Yavaş-Kılıçdaroğlu üçe böl, çıkan sonucu sıfırla çarp dedin.

Olmadı...

İmamoğlu, Özel, Yavaş bir oldu, sana çarpıyor.

Toplayamıyorsun