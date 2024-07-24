Yerel yönetimlerde 100 gün!

24 Temmuz 2024 Çarşamba

Yerel seçimin ardından geçen ilk 100 güne ilişkin değerlendirmeler sürüyor.

Bir kez daha altını çizelim:

31 Mart 2024’te tarihin akışı değişti. Şimdi bütün mesele bu akışın nasıl yönetileceği!

Kamuoyu araştırmaları CHP’nin birinciliğinin devam ettiğini gösteriyor. Ancak kıl payı, genel iktidar yürüyüşü için yeterli değil. En son MAK Araştırma’ya göre CHP 31.2, AKP 30. MHP ve DEM 8.6, YRP 7.5 ile barajı geçiyor. İYİ Parti’nin 6.4 ile büyük çöküşü toparladığı dikkati çekiyor.

CHP’nin birincilikte arayı açmasında üç etken belirleyici olacak:

1-CHP Genel Merkezi’nin izleyeceği siyaset.

2-AKP iktidarının durumu.

3-CHP’li belediye başkanlarının başarısı.

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Aslında üçüncü şık en önemli olanı. 2019’da 11 büyükşehir belediyesinin kazanılmasının rastlantı olmadığı 2024’te görüldü. Elde edilen başarı 1989’dan da büyük. 1989’da merkez sağın parçalı olması başarıda önemli etkendi. 2024’te ise CHP önceki seçimlerin aksine tek başına katıldı. Adım adım büyütülen başarı birinciliği getirdi.

Geçen haftayı biz de yerel yönetimlerle daha bir hemhal geçirdik. Salı, çarşamba Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş’le birlikte Eskişehir’deydik. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’la kenti dolaştık. Önümüzü kesenleri selamladık. Kurt, şehrin 16. yüzyıldan kalan eserlerinden Cumhuriyet dönemi değerlerine kadar birini ötekinden ayırmaksızın yaşatmış.

Bütçeyi sorduk. Şu yanıtı verdi:

- Her ay, bir ay sonraki maaşları kenara ayırıp ondan sonra plan yapıyorum.

Odunpazarı’nda halk marketin özel kartıyla istediği ürünü alan yurttaşlara verilen poşetlerin üzerinde hiçbir şey yazmıyordu.

Büyükşehir belediye başkanı Ayşe Ünlüce’nin, Prof. Yılmaz Büyükerşen’in meşalesini yere düşürmeden devam etmesi sadece şehir için değil, Türkiye için de önemli.

Eskişehir çevre illeri de etkiledi. Önceki seçimlerde Anadolu’nun ortasında yalnız bir kırmızı olarak duran Eskişehir’in çevresindeki bütün iller kırmızıya boyandı.

Perşembe günü de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile TBMM’nin tam karşısındaki Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) binasında çay içimi sohbet ettik. TBB önümüzdeki dönem yerel yönetimde çözüm arayan herkesin merkezi olacak. Burada konuştuğumuz Adıyaman’ın CHP’li Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şehrin dörtte birinin hâlâ konteynerlerde olduğunu anımsatıyor, büyük bir dayanışma ile şehri geleceğe taşımayı hedefliyor.

Cumartesi de 3. Dikili Kitap Günleri’ndeydik. Dikili’nin yeniden kültürün, demokrasinin, Aydınlanmanın konuşulduğu şehir olması ne güzel. Belediye başkanı Adil Kırgöz bu yöndeki hedeflerini paylaştı.

Dün de 26 saatliğine geldiğimiz Antalya’da “salı grubu” toplantısında konuşmacıydık. Bunu ayrıca anlatacağız.

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Sayılı gün çabuk geçer. İlk 100 gün doldu. Bütün belediye başkanlarına birinci yılda, 31 Mart 2025’te büyük bir sesleniş öneriyoruz. Alınan mesafeyi toplumla paylaşıp 2025 ötesine güvenle bakma iklimi oluşturmak ne güzel olur.

Bütün belediye başkanlarının hem seçildikleri şehre hem Türkiye’ye karşı büyük bir sorumluluğu var. Tarihin akışını onların başarısı belirleyecek.

Noktayı Odunpazarı’ndaki Ataol Behramoğlu Kitaplığı ve Edebiyat Müzesi ile koyalım. Kazım başkan üç asırlık Yağcızade Konağı’nı restore edip yaşayan büyük bir şairin kitaplarına, daktilosundan özel fotoğraflarına kadar toplumla paylaşmak istediği arşivine ayırmış.

Müzeyi dolaşırken yüzümüze güneş vurmuş gibiydi!

Çok yaşa Aydınlanma emekçisi Ataol ağabey.