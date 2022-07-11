11 Temmuz 2022 Pazartesi

“Sayın Başkan siz burada da kendi ülkenizde olduğunuz kadar ünlüsünüz. Demokrasi konusundaki mücadelenizi ilk günden beri adım adım takip ediyor ve sizden ilham alıyoruz. İkinci kez kazandığınız seçim gecesini, sizin vatandaşlarınıza benzer heyecanla canlı olarak izlediğimizi hiç unutmuyorum. Sizi şehrimizde ve belediyemizde ağırlamak bizim için onurdur.”

Ellili yaşların başındaki kadın siyasetçi; sakin ama kararlı kelimelerle konuşuyor, heyecanlı olduğu halde heyecanını bastırmayı iyi bilen bir tecrübeye sahip olduğu izlenimi veriyordu. Üç dönemdir Sofya Büyükşehir Belediyesi başkanlığı yapan ve ülkesinin saygın siyasetçilerinden biri olan Yordanka Fandakova (Fındıkova) yüzündeki ve gözlerindeki gülümsemeyle muhatabına içten bir saygıyla bakıyordu.

ATATÜRK’ÜN İZİNDEN

Fandakova’nın misafir ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB heyetiyle 28 Haziran 2022 sabahı erken saatlerde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya gelmiştik. Şehre iner inmez Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği’ni ziyaret etmiş ve büyükelçi Aylin Sekizkök’ten iki ülke ilişkileri konusunda brief almıştık.

Büyükelçi Sekizkök, Osmanlı döneminden miras dünyadaki dört büyükelçilik binamızdan biri olan Türkiye’nin tarihi Sofya büyükelçilik binasını heyete gezdirdi; Atatürk’ün askeri ataşe olarak kullandığı odadaki anı defterini İmamoğlu’nun imzalamasını istedi. İmamoğlu’nun deftere yazdığı “Balkan şehirleri ağı ile kurmaya gayret ettiğimiz işbirliği çalışmalarımızın bir parçası olarak geldiğimiz Sofya’da, Atatürk’ün döneminde kurduğu Balkan Paktı çalışmalarından feyzalarak, 21. yüzyılda aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklindeki cümle İBB heyetinin Sofya gezisinin amacını açıklıyordu. Ekrem İmamoğlu’nun kurucu liderliğini ve başkanlığını yaptığı B40 Balkan Şehirler Ağı’nın geliştirilmesi için şehre gelinmişti.

23 ÜYEYLE KURULDU, 42’YE ÇIKTI

Kurucu başkan İmamoğlu, önce 25 Nisan 2022 tarihinde Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’yı ziyaret etti ve Bosna-Hersek’ten dört şehri üyeliğe kabul etti. Ardından Sofya ziyareti geldi. Sofya Belediye Başkanı Fandakova ve İBB Başkanı İmamoğlu aynı gün öğleden sonra B40 Sofya toplantısı yaptı. Sofya toplantısına katılan Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz dahil 11 Bulgar belediye başkanının katılımıyla B40 üye sayısı 42’ye çıktı.

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ

B40 Balkan Şehirler Ağı, Balkan coğrafyasında “yeni Osmanlıcılık” ve “değerli yalnızlık” gibi irrasyonel dönemlerden sonra hayata geçmiş akılcı, adil ve eşit bir uluslararası işbirliği anlayışını temsil ediyor. B40, kısa bir süre sonra, ülkemiz yumuşak gücünün en önemli uygulama alanlarından birine dönüşecek bir potansiyeli de içinde barındırıyor.

Çünkü daha şimdiden çok sayıda Balkan şehri, İstanbul’un deneyiminden, know-how’ından ve İBB iştiraklerinin iş yapma kapasitesinden yararlanacak tekliflerle geliyor. Görünen o ki, kısa bir süre sonra bu ağ, ekonomiden teknolojiye, demokrasiden kültür sanata Balkanlar’daki her önemli kenti kapsayacak şekilde genişleyecek.

Ancak bu gelişme Türkiye’de herkesi mutlu edeceğine, birilerini rahatsız ediyor. Zira İmamoğlu’nun Sofya ziyaretinden sadece beş gün sonra İstanbul Valiliği, “belediye başkanlarının yurtdışı temsilcilerle görüşmek için Dışişleri Bakanlığı’ndan izin almaları” gerektiğine ilişkin, tarihimizde görülmemiş bir yazı gönderdi. Anlaşılan o ki, bazıları ders almamakta ısrar ediyor.